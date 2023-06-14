快訊／台南新營區工廠火警　冒大量濃煙消防急救援

▲台南市新營區八德路一家工廠下午傳出火警，消防人員全力射水滅火。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區八德路一家工廠，14日下午3時54分許傳出火警，台南市消防局據報，馬上出動下營、六甲、後壁、新營、東山、柳營、鹽水、麻豆等消防分隊，及第一大隊21車38人前往搶救，消防人員到場發現冒出大量濃煙，起火的是集塵機器及附近濾袋，消防人員馬上接駁水線射水搶救，火勢在20分鐘內撲滅，並進行殘火處理及排煙作業，現場無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。