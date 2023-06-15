賴清德上性平課講師讚「可愛」　成全場唯一答對學員

▲民進黨秘書長許立明日前為性平事件鞠躬道歉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨性別平等事務部15日下午舉辦第三場性平課程，邀請邀請高雄市女性權益促進會副理事長黃嘉韻為黨主席賴清德、黨務主管授課。民進黨性平部主任李晏榕會後受訪說明，會中談及「調查的啟動不以申訴為原則」的概念，從實務經驗讓與會者理解如何辨識性騷擾；黃嘉韻也讚美賴清德「可愛」，還是全場唯一答對的學員，意識很敏感。

李晏榕表示，今天課程主要分為兩個部分，一是老師以自身案例分享，希望黨務主管多同理同仁，二是如何辨識性騷擾事件，強調「調查的啟動不以申訴為原則」的概念。她談及，先前幾個案例都是，主管會一直去確認同仁是否提出申訴，不過依照法規，主管知悉這件事情之後，調查程序就應該要啟動了，除此之外，也要給予被害者心理、法律的協助，而加害人這方可能要停職，或做出職務上的區隔。

黃嘉韻會後轉述，第三場課程相較於前面兩場面向黨工的性平課程，與會者發言非常踴躍，如提出自身的經驗，詢問有什麼補救措施可以處理。她透露，賴清德很「可愛」，除了讓自己主動問問題，當被詢問一個高等法院的判例，是性騷擾、其他情感關係、或其他方式，賴也是全場唯一答對的學員，只有賴認為他們的相處怪怪的、有問題，「我覺得他的（性平）意識很敏感，而且他有認真看完這個題目」。

黃嘉韻建議，民進黨面對性平議題不要紙上談兵，應行動起來做些補救措施，另外針對未來可能發生的事情，可把制度建立的更完善，以後就不會怕任何性平事件，「在人我相處的份際上還要再多點資訊，讓他們更能釐清什麼叫做拒絕、喜歡的定義」。