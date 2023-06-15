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美日協商在日部署「多領域特遣隊」　加強嚇阻中國

▲美軍多領域特遣部隊現階段部署在夏威夷，並正與日本協商進駐。（圖／翻攝美國陸軍）

▲美軍多領域特遣部隊可能部署日本。（圖／翻攝美國陸軍）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日媒報導，美國正與日本協商部署多領域特遣隊，這除了彈道飛彈攻擊外，也具有網路、太空、電子戰等統合作戰能力。美國期待部署在日本，以加強對中國的嚇阻力。

日本「產經新聞」發自美國華府的報導指出，美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）13日對媒體表示，正與日本協商部署多領域特遣隊（MDTF）。美國期待與日本合作運用MDTF及在日本部署MDTF。

由於中國日益強化軍事霸權，美國希望加強對中國的嚇阻力，在印度太平洋地區新部署多領域特遣隊。

沃梅斯表示，有關多領域特遣隊的部署地，需考量部署國對部隊的接受意願，以及部隊是常駐或輪流駐紮等。 她說，與日本自衛隊保持非常良好的關係。言下之意，她期待MDTF部署於日本。

她還說，今後也會讓既有的多領域特遣隊參與印太地區的聯合演訓等，將與同盟國一同思考如何促進對MDTF能力的了解及合作。

有關多領域特遣隊的新部署地，沃梅斯說：「理論上，在日本或澳洲部署是非常有用的。」如果部署在日本，可補足美國陸戰隊在2025年之前創立的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）的能力。

沖繩的MLR創立的目的在於牽制在南海擴大行動的中國，提升有事（有緊急狀況）的應對能力。

多領域特遣隊創設於2017年，除了原有的陸海空能力外，也擁有因應太空、資訊戰等新領域的作戰能力。在美國境內，部署於華盛頓州及夏威夷州；在美國境外則部署於德國。

美國陸軍打算在多領域特遣隊引進長程極音速武器（LRHW）等裝備，如果能部署於靠近中國的同盟國等地，將可加強對抗中國的能力。

去年7月8日，中共官媒環球時報報導，駐日美軍2021年以來企圖誘導、施壓日本首相岸田文雄政府，協助美國在日本西南諸島部署中程彈道飛彈部隊，透過加強第一島鏈建設，實現對中國的一體化威懾。

報導說，美方已啟動多領域特遣隊的陸基中程彈道飛彈裝配工作，將多領域特遣隊優先部署在第一島鏈。

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