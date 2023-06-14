布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／達志影像／newscom）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期傳出要在6月18日赴北京訪問，大陸官方迄今未證實此消息。大陸外交部此前多次被問到相關問題，都表示「沒有可提供的消息」。不過今（14）日，汪文斌再度表示沒有可以提供的消息外，但多了一句，「如果有消息的話，我們會及時發布」，引發外界猜測。

彭博6日最先曝出布林肯將前往北京。大陸外交部發言人汪文斌7日首度回應稱，「我沒有可以提供的消息。」之後，在12日、13日的外交部記者會上，都不斷有記者詢問。當時汪文斌都簡短回答稱，沒有可提供的消息。

14日，汪文斌再度被問到相關問題，這次他首度鬆口答，「關於你提到的有關的訪問，我目前沒有可以提供的消息，如果有消息的話，我們會及時發布。」

此外，大陸國務委員、外交部長秦剛今（14）日與布林肯通電話，就中美、兩岸等議題交換意見，並向布林肯喊話，希望美方採取實際行動，「推動中美關係止跌企穩。」

對於秦剛與布林肯的通話內容，汪文斌幾乎一字不差又唸了外交部官方微信號「寬廣太平洋」今天刊發的新聞稿，沒有額外說法。他表示，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

汪文斌強調，秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。希望美方採取實際行動，落實兩國元首巴厘島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。