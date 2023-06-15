胡錫進：美國明顯對台「軍事支持」　大陸只能回應更強大軍事威懾

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）



記者林彥臣／綜合報導

大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上，針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問中國發文表示，中美之間當下的氣氛應當說很糟糕，中美最可能發生誤判和衝突的地方就是台灣，但美國明顯對民進黨當局軍事支持，大陸只能用更強大的軍事威懾予以回應。

胡錫進發文指出，中美之間當下的氣氛應當說「很糟糕」，兩國社會似乎都已經洩氣，最壞的擔心是中美會不會發生軍事衝突，美方一再聲稱需要加強中美溝通，「避免誤判和衝突」，然而中美最可能發生誤判和衝突的地方就是台灣。

▲胡錫進認為，美國對台灣軍事支持，大陸只能用更強大的軍事威懾予以回應。（圖／達志影像／美聯社）



胡錫進認為，但是美國明顯增加對民進黨當局的支持，包括軍事支持，中國大陸只能用更強大的軍事威懾予以回應。

胡錫進說，中國社會中認為台灣問題「長痛不如短痛」，長期被美國拿住，不如用「軍事方式」徹底解決這個問題的聲音不斷增多，台海局勢確實風險越來越高。

胡錫進強調，「如果美國不在縱容台獨和強化美台官方關係的方向上後退，不以此降低台海緊張局勢，中美外交和國防官員的接觸當然有必要，但我不認為這些接觸會產生根本效果，中美關係將始終難以穩定下來。」