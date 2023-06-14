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礦山藝術季串聯黃金山城　新北搶先推出礦山小旅行

▲礦山藝術季串聯黃金山城 新北搶先推出礦山小旅行。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲遊程由在地達人引路，探索礦山新的可能。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023礦山藝術季「礦山進行式」即將盛夏展開，礦山小旅行於6月14日搶先登場！黃金博物館結合瑞芳區公所「黃金山城藝術饗宴」，共推礦山小旅行活動。本次活動與在地居民、文史工作者打造5條文化行旅路線，足跡遍及金瓜石、水湳洞、猴硐、三峽、樹林，成為歷年跨域最廣的礦業小旅行。

新北市立黃金博物館謝文祥館長表示，新北擁有豐富的礦業文化底蘊，為讓民眾了解臺灣特殊的「黃金與黑金」歷史，今年博物館特別串聯瑞芳區公所，帶領民眾一起漫遊黃金山城。除此之外，更踏出瑞芳，到樹林、三峽與在地人合作走讀地方社區，找尋礦業場景記憶；這次活動也依循SDGs與ESG永續發展理念，鼓勵民眾一起成為永續旅人，自備環保餐具、雨具，消費在地商品。

▲礦山藝術季串聯黃金山城 新北搶先推出礦山小旅行。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲礦山藝術季「礦山進行式」探尋黑金與黃金文化行旅，搶先開跑。

瑞芳區公所推出猴硐「礦工日常行旅」及金瓜石「漫步山城時光」的散策提案，邀請遊客放慢腳步，一起與礦山人細細品嚐山城滋味。黃金博物館跨足新北市各地的礦業歷史，延伸水湳洞「礦業專家的記憶地圖」，走訪三峽「礦業大亨的傳奇故事」、樹林「時空旅人的遺跡秘境」，以不同角度探討煤炭、銅礦、金礦的開採歷史與礦業人文生活。

新北市立黃金博物館表示，礦山藝術季文化行旅活動即日起開放報名，各場次活動名額有限，活動全程時間約2至3小時，詳細資訊請上「黃金博物館」官網查詢，歡迎民眾報名參加，一起共遊礦山，參與礦山進行式。

▲礦山藝術季串聯黃金山城 新北搶先推出礦山小旅行。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲2023礦山藝術季三大主題遊程即日起開放報名。

▲礦山藝術季串聯黃金山城 新北搶先推出礦山小旅行。（圖／新北市立黃金博物館提供）

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