基北北桃1200都會通定期票　6／15開放購票設定

▲新北市副市長陳純敬（左2）代表市長出席TPASS行政院通勤月票啟動記者會。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府副市長陳純敬今（14日）代表市長出席TPASS行政院通勤月票啟動記者會，基北北桃1200都會通定期票將於15日起開放購票設定，30天只要1200元不限搭乘基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道及公路客運，以及騎乘YouBike公共自行車（前30分鐘），交通局建議民眾購買TPASS悠遊卡或未設定1280月票的悠遊卡來設定1200定期票，即可於7月1日開通使用。

交通局長鍾鳴時表示，基北北桃1200都會通定期票自6月15日起可於臺北捷運、桃園捷運（除A20興南站外）、新北捷運環狀線各車站，以及淡海輕軌的紅樹林站、淡水漁人碼頭站和安坑輕軌十四張站服務台、臺北市政府轉運站悠遊卡客服中心、國光客運的基隆站、臺北站、南港轉運站、新北板橋轉運站、桃園機場站及中壢站的悠遊卡售票加值機購票設定，如民眾在5月18日起有在四大超商預購TPASS卡片，也可在15日起到超商領取卡片並完成加值後，再到上述地點設定1200定期票。

鍾鳴時說，由於每張票卡同一時間只能設定一種定期票，所以使用1280定期票的民眾，可以拿出手邊另一張未設定1280定期票的悠遊卡，或購買TPASS悠遊卡來設定1200定期票，建議使用中的1280定期票持續使用至到期日後，再使用1200定期票。

交通局也提醒，購買TPASS 悠遊卡的民眾只要到「悠遊卡」官網登錄專區完成資料登錄（需輸入身分證字號、生日、手機號碼、TPASS 悠遊卡外觀卡號等），待收到悠遊卡公司簡訊通知或3天後，還可至四大超商與美廉社由店員靠卡領回購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次。2023年購買TPASS卡且於2023年12月31日前完成登錄的民眾，最後領取加值金100元的期限是2024年1月31日。