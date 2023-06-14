扯！新北老字號診所充滿過期藥品　衛生局查獲114違品開罰15萬元

▲衛生局至康福診所查核，發現該診所有調劑逾期藥品，現場已立即命業者下架並封存高達 114項違規產品。（圖／新北市衛生局提供）

記者崔至雲／新北報導

超誇張！新北市新莊區老字號康福診所，日前遭民眾爆料，該診所囤積大量過期藥品，甚至還施打過期針劑與給過期藥物等誇張行為。新北市衛生局今（14）日說明，經衛生局查核，發現該診所有高達114項違規產品。目前衛生局已開罰15萬元，未來若上有相關違法，最高可再處新台幣25萬元以下罰鍰。

對於康福診所內充滿過期藥布，衛生局食品藥物管理簡任技正 劉君豪指出，衛生局於今年4月28日、5月3日及5月22日多次前往康福診所查核，發現該診所有調劑逾期藥品，現場已立即命業者下架並封存高達 114項違規產品。

另於6月12日再次追蹤稽查，未見使用逾期藥品，並確認封條完整。該業者已提具銷毀計畫書，衛生局將派稽查員現場監督銷毀到不可復原態樣。

劉君豪說明，康福診所調劑逾期藥品情事，衛生局已依藥事法第 90 條規定，處新臺幣15萬元整，另診所未督導所屬藥師，依藥師法相關規定執行業務，涉違反醫療法第57條第1項，可依醫療法第103條之規定，最高可處新臺幣25萬元以下罰鍰。

衛生局重申，業者調劑或販售藥品均應符合藥事法相關規定，業者切勿心存僥倖，衛生局將持續進行診所督導考核，加強查核列管，以維護民眾用藥安全。