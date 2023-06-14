　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

▲台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院14日於台北車站舉辦「北中南生活圈公共運輸通勤月票啟動記者會」，其中台南市「公車+台鐵無限搭399」、「南高屏公共運輸走透透999」方案將於7月1日同步上路，台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。

台南市交通局除原本的台南、新營火車站兩處服務台，再新增4個轉運站、5個客運公司站點、以及37區區公所等通路開賣空卡，民眾可多加利用。

市長黃偉哲表示，台南在 5月31日率先賣出全台第一張TPASS月票實體票卡，至今累積銷售已上看2千張，除了現有台南、新營火車站2個服務台，6月15日將再新增轉運站、客運業者場站及區公所共46處販賣空卡，6月19日起，空卡也可在7-11、全家、OK及萊爾富四大超商預購，希望民眾多加利用。

市長黃偉哲說，日本有西瓜卡「Suica」，南台灣則聯手推出「MeNGo」平台發行月票，優惠又省時，以7月1日上路的台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案為例，從新營通勤到台南，搭自強號單程要87元，再加市區公車18元，每月原本通勤費用超過4500元，現省超過四千元，預估至少有6萬通勤族受惠。

▲台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而「南高屏公共運輸走透透999」除了造福跨縣市通勤族群，也可持卡週末搭火車到高屏輕旅行，還可無限搭乘當地捷運、公車，也很划算，歡迎市民朋友趕快跟上這一波！

南市交通局長王銘德表示，本次月票由台南、高雄、屏東聯手合作，採用「MeNGo」平台，民眾在上述通路據點購買卡片後，請至「MeNGo」下載APP或上網註冊會員、綁定卡片，就可在線上購買已於5月31日上線的「大台南公車無限搭299」方案，至於台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案、及跨三縣市的的「南高屏公共運輸走透透999」方案則於7月1日起上架開賣。

交通局局長王銘德指出，民眾在線上完成綁卡及方案購買之後，須到7-11 ibon機台操作過卡啟用方案。此外，於台南、新營火車站服務台，持續提供專人臨櫃協助綁定卡片及寫入方案服務，由服務人員操作完成後即可使用卡片。

交通局長王銘德進一步指出，5月31日推出「大台南公車無限搭299」方案，線上已售出近千筆，可在30天內無限搭乘本市市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限搭乘次數前30分鐘免費。至於7月1日上線的台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案，則可增加涵蓋台南市境內台鐵17個車站，同樣在7月1日上線的「南高屏公共運輸走透透999」方案，更可擴及搭乘高雄市及屏東縣內之市區公車、公路客運、台鐵、捷運、輕軌、渡輪、和3縣市的YouBike，相當實惠。

▲台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月1日起，台鐵也將加入月票販售通路，台南市境內三等站以上包括台南、新營、隆田、善化、新市、永康、保安及中洲等8個車站可提供購買台南TPASS空卡，已持有卡片的乘客，則可以在台南境內各站（拔林除外）窗口購買「大台南公車+台鐵399」及「南高屏公共運輸走透透999」等兩個方案，

台南市公共運輸處表示，為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，而民眾持月票搭乘若因非人為因素造成溢扣款等異常狀況，也不必擔心，請撥打客服專線4498399（手機撥打請加02），將由專人查明卡片交易紀錄確認後辦理退款。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
國二生蹺課又被抓！太慌張「坐9F女兒牆」墜樓
虎航班機「機械異常」！166人滯留成田機場
長榮航爆量飆上歷史天價　神級買家「航空王」曝光
女星爆許傑輝要求「巧克力夾乳溝」！
高雄飛首爾金浦航線突喊卡！旅客錯愕　華航回應了
阿喜豁出去「當眾脫衣」！解放性感身材...全場看傻眼
快訊／涉im.B吸金2度被交保　檢3傳大帳房今獲准羈押禁見
快訊／北投20多歲女墜樓！「無生命跡象」倒巷內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委　打一場下架民進黨的選戰

台琉帆船賽25周年！基隆副市長邱佩琳率隊訪沖繩　增進台日關係

半路攔查改管就複檢　「靜桃專案」惹民怨...律師：合法更應肯定

政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

獨有浪漫的台東慢食　Style In 2023台北國際食品展盛大開幕

台南代理教師寒暑假出勤問題　教育局：讓代理教師寒暑假依規定出勤並核予全年薪

元健天籟列車送愛到東河　免費聽測與捐贈助聽器

加化廉能　台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

國民黨正式通過徵召姚正玉參選立委　打一場下架民進黨的選戰

台琉帆船賽25周年！基隆副市長邱佩琳率隊訪沖繩　增進台日關係

半路攔查改管就複檢　「靜桃專案」惹民怨...律師：合法更應肯定

政府現階段開放國外洋蔥進口　衝擊國內蔥農生計…許展維籲暫緩

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

獨有浪漫的台東慢食　Style In 2023台北國際食品展盛大開幕

台南代理教師寒暑假出勤問題　教育局：讓代理教師寒暑假依規定出勤並核予全年薪

元健天籟列車送愛到東河　免費聽測與捐贈助聽器

加化廉能　台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

摯友謝淑薇法網奪冠　陳彥博大讚：很貼心的好友

拿起一株菸草驚見「拉布拉多」無辜臉賣萌　千人驚：以為是P圖

趁門沒關偷跑出去！米克斯2分鐘「雙手直直」被架回家　臉超不爽

1.8億毒隱身合法鐵工廠！雲林偏鄉「喵喵」大本營被抄　3嫌起訴

店員手一空立刻討抱！黑汪「等家中」天天巡店內　最愛給客人摸摸

身分證拿出來！北台灣最好玩水樂園要開了　「2地區居民」門票199元

台積電等15檔明除息　指數將蒸發31.65點

美國CIA曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪天然氣管線

中華男足16日出戰泰國　3天組成美派甜心啦啦隊

張進德腰傷評估不開刀　王勝偉骨裂下周回診

雲南伴娘「遭綁電線桿」　伴郎往腳底點鞭炮狂炸！

地方熱門新聞

雲林刑事小隊長破案未記獎反遭職場霸凌　縣警局調查結果出爐

行人穿越道撞死行人判1年2月

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

屏東縣抽檢56件粽子　檢驗結果出爐

喜憨兒募集端午溫暖送

南消婦宣員深入區里宣導防火

鋼筋放24樓施工架掉落險砸傷人　市府開罰20萬元

端午節有機培養土5倍大放送

最高齡畢業生！　南投80歲阿嬤讀書圓夢：鄰居鼓勵我

南消與在地企業簽署合作備忘錄

1200定期票將開賣　桃捷定期票、回數票優惠退

桃園「中庄吊橋」封3天

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

更多熱門

相關新聞

人妻跨年夜揪小王電愛　夫門外崩潰

人妻跨年夜揪小王電愛　夫門外崩潰

台南一名人夫跨年夜時聽見妻子在房間講電話，但內容全是鹹濕的調情對話，結束後當面找妻子對質，她見事跡敗露，坦承偷吃，對話紀錄中不乏提及嘿咻一事，人夫崩潰求償50萬元。台南地院簡易庭審理後，判決小王須賠償20萬元。

台南代理教師寒暑假出勤問題

台南代理教師寒暑假出勤問題

台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台南消防廉政列車停靠二大隊官田站！

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

台南東區東安路民宅傳火警2男送醫

海龜背竟有紅色「佛」字　南市動保處回應了

海龜背竟有紅色「佛」字　南市動保處回應了

關鍵字：

台南TPASS卡開賣通路

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面