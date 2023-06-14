台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

▲台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院14日於台北車站舉辦「北中南生活圈公共運輸通勤月票啟動記者會」，其中台南市「公車+台鐵無限搭399」、「南高屏公共運輸走透透999」方案將於7月1日同步上路，台南市政府也宣布台南TPASS票卡第二波銷售於6月15日起跑，加碼8000張。

台南市交通局除原本的台南、新營火車站兩處服務台，再新增4個轉運站、5個客運公司站點、以及37區區公所等通路開賣空卡，民眾可多加利用。

市長黃偉哲表示，台南在 5月31日率先賣出全台第一張TPASS月票實體票卡，至今累積銷售已上看2千張，除了現有台南、新營火車站2個服務台，6月15日將再新增轉運站、客運業者場站及區公所共46處販賣空卡，6月19日起，空卡也可在7-11、全家、OK及萊爾富四大超商預購，希望民眾多加利用。

市長黃偉哲說，日本有西瓜卡「Suica」，南台灣則聯手推出「MeNGo」平台發行月票，優惠又省時，以7月1日上路的台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案為例，從新營通勤到台南，搭自強號單程要87元，再加市區公車18元，每月原本通勤費用超過4500元，現省超過四千元，預估至少有6萬通勤族受惠。

而「南高屏公共運輸走透透999」除了造福跨縣市通勤族群，也可持卡週末搭火車到高屏輕旅行，還可無限搭乘當地捷運、公車，也很划算，歡迎市民朋友趕快跟上這一波！

南市交通局長王銘德表示，本次月票由台南、高雄、屏東聯手合作，採用「MeNGo」平台，民眾在上述通路據點購買卡片後，請至「MeNGo」下載APP或上網註冊會員、綁定卡片，就可在線上購買已於5月31日上線的「大台南公車無限搭299」方案，至於台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案、及跨三縣市的的「南高屏公共運輸走透透999」方案則於7月1日起上架開賣。

交通局局長王銘德指出，民眾在線上完成綁卡及方案購買之後，須到7-11 ibon機台操作過卡啟用方案。此外，於台南、新營火車站服務台，持續提供專人臨櫃協助綁定卡片及寫入方案服務，由服務人員操作完成後即可使用卡片。

交通局長王銘德進一步指出，5月31日推出「大台南公車無限搭299」方案，線上已售出近千筆，可在30天內無限搭乘本市市區公車、幹支線公車、厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，以及YouBike不限搭乘次數前30分鐘免費。至於7月1日上線的台南市內「公車+台鐵無限搭399」方案，則可增加涵蓋台南市境內台鐵17個車站，同樣在7月1日上線的「南高屏公共運輸走透透999」方案，更可擴及搭乘高雄市及屏東縣內之市區公車、公路客運、台鐵、捷運、輕軌、渡輪、和3縣市的YouBike，相當實惠。

7月1日起，台鐵也將加入月票販售通路，台南市境內三等站以上包括台南、新營、隆田、善化、新市、永康、保安及中洲等8個車站可提供購買台南TPASS空卡，已持有卡片的乘客，則可以在台南境內各站（拔林除外）窗口購買「大台南公車+台鐵399」及「南高屏公共運輸走透透999」等兩個方案，

台南市公共運輸處表示，為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，而民眾持月票搭乘若因非人為因素造成溢扣款等異常狀況，也不必擔心，請撥打客服專線4498399（手機撥打請加02），將由專人查明卡片交易紀錄確認後辦理退款。