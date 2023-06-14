只因學妹1句話！她遭醫師男友性侵毆打嗆：跟公車一樣還裝清純

▲女網友淚訴遭男友施暴和性侵。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

珍惜生命，遠離恐怖情人！一名女網友淚訴，和即將成為婦產科醫師的男友交往，對方聽信旁人的話，竟覺得她關係混亂，還動手動腳，以致於她全身都是傷。更扯的是，男友媽媽事後打電話來想和解，卻再度羞辱人，讓她相當心寒。

原PO在《Dcard》討論區以「醫師男友性侵我，還把我壓在地上拖行」為題發文，透露和男友交往2個多月，因為過去2段感情被劈腿，讓她對感情有陰影，希望多了解一些再進展到親密關係，雙方也都同意。然而前幾天聚會，學妹喝醉一直亂爆料，說她其實很多人追，還開玩笑說：「好多個我都很喜歡，妳不要幹嘛不捐給我，好浪費…」。

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回到住處，原PO和男友在醉意的薰陶下，發生了親密行為，但她卻大感意外，因為才20～30秒就結束，於是脫口「怎麼一下子就結束了？」怎料對方情緒激動，開始辱罵：「裝什麼裝，妳明明就很淫蕩，跟個公車一樣一堆人上過」、「妳就是被X過了還在那邊裝，還不停的在找備胎，破就破還在那邊裝清純，什麼要先了解彼此」。

▲原PO覺得被羞辱。（示意圖／翻攝自pixabay）

男友這番話讓原PO備受羞辱，因此打算叫計程車離開，沒想到手機被摔在地上，還將她壓在地上性侵，導致身上10幾處瘀青，哭了很久後才去驗傷報警。後來，她接到男友媽媽的電話，對方先是道歉，說兒子只是一時情緒失控，而且情侶多少都會吵架，勸她不要提告，擔心對未來的婦產科醫師工作會有影響。

原PO本來內心很猶豫，沒想到男友媽媽又說：「從兒子那邊知道，妳的過去生活確實比較複雜，但我兒子願意退一步接納妳」，希望為了雙方未來，勸她去警局撤銷，讓她覺得被2次羞辱，至今不敢跟家人朋友說。

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛奉勸「請別怕麻煩選擇私下和解，不然對方以後只會更囂張」、「妳確定他有把妳當女友而不是沙包嗎？」、「建議千萬不要和解，做出這種事情還想裝沒事，要是我絕對告到底」、「這一定要告，讓他留案底」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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