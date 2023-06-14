　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬

（圖／翻攝自搜狐新聞）
▲老先生怒搧學生巴掌後猝死。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

中國河南先前發生一起死亡意外，一名李姓老者在搭乘公車時，要求一位年輕人讓座遭到拒絕後，李大爺便不由分說地狂搧這位年輕人4個巴掌。而等到年輕人下車後，待在車上的李大爺卻突然心臟病發過世。事後家屬對該名年輕人提出人民幣50萬（折合新台幣約215萬元）的賠償要求。而在經過法院審理後，認定年輕人無須對李大爺的死亡負擔任何責任，判決家屬敗訴。

根據《搜狐新聞》報導指出，該名年輕人是一名大學生，事發之前，他才因為考試而熬夜，上了公車後就隨即找到一個靠窗的位置坐下，之後便沉沉睡去。

之後在附近散步的李大爺也上了公車，上車後就逕自走到該名大學生身旁，他先是拍了拍大學生的座位，見到大學生沒有反應後，就直接出手拍了拍大學生的肩膀。大學生直到此時才清醒過來，李大爺在看到大學生沒有任何反應後，便出口怒罵「你看不到老年人在你旁邊嗎？你怎麼不給我讓座？」

即便大學生表示，車上還有其他座位，沒想到此時李大爺直接出手搧了大學生4個巴掌。大學生雖然無故遭到挨打，但看到李大爺的呼吸十分不順暢，認定其身體不好，於是就不多做計較，自己便下車走人。而搶到座位的李大爺，在大學生下車後就坐了幾站，之後就突然倒地不起。

在眾人將李大爺送到醫院後，醫生判斷李大爺是因為心臟病發，所以導致不治身亡。而李大爺的家屬在得知李大爺在生前曾與大學生發生衝突後，便將大學生一狀告上法院，要求其對李大爺的死亡負責，更要他負擔人民幣50萬元的賠償。

最後，在法院的審理下，法院認為，並無直接證據證明該名大學生曾用肢體暴力或是刺激性言語刺激李大爺，認定該名大學生的行為並未造成李大爺任何的侵害，因此駁回家屬求償人民幣50萬元的要求，判決家屬敗訴。

延伸閱讀
煎蛋上「滿滿大蟑螂」…11分鐘吃播畫面曝光　他全吃光曝口感
古人視力太神　考古發現「清朝作弊衣」用老鼠鬚抄寫4萬字
5億高中生託夢爆真相…靈媒轉述「兇手不只1個」　高仁和驚吐：埋伏在8樓

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分
獨／唐吉訶德迴轉壽司來台灣啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬

陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

管家、保母全是正妹美女！大陸家政婦超火辣　網驚：根本選後宮

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬

陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

管家、保母全是正妹美女！大陸家政婦超火辣　網驚：根本選後宮

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

台南TPASS卡第二波6／15開賣！　新增46個販售通路

學宋慧喬「低飽和穿搭」營造女神氣質！灰白色、奶茶色都是首選

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

「麟洋配」印尼公開賽滑鐵盧　止步32強

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

慧榮加入NXP合作夥伴計畫　NXP Connects展車用儲存、圖形顯示解決方案

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

雲南伴娘「遭綁電線桿」　伴郎往腳底點鞭炮狂炸！

大陸熱門新聞

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

陸直播主穿「免職裙」帶貨被轟：身上寫著小三

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

痘痘亂擠下場曝！他手賤噴血不止1小時

陸網紅挑戰用甲骨文寫高考作文 高中教師：估計得分堪憂

大陸家政婦全是正妹美女　網驚：根本選後宮

台酒補齊資料遭退件　國台辦回應

柯提「癱瘓」陸高鐵　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

公司端午節「送蛋白粉」！她得知真相怒：真的很靠X

公司端午節「送蛋白粉」！她得知真相怒：真的很靠X

一名在南部傳產公司擔任行政職位的女網友表示，近期因為端午節將至籌備禮盒，卻被身為主管的老闆弟弟，丟來一袋蛋白粉要求接手處理，原因居然是為了抽日本AV女優簽名照，之後她就此事找老闆弟弟理論，不料雙方一言不合槓上，女網友更撂話要離職，直呼「真的很靠X」。

花1500買一隻黑博美　養大後發現「根本是哈士奇」

花1500買一隻黑博美　養大後發現「根本是哈士奇」

高仁和爆：5億高中生恐被注射「這1物」！

高仁和爆：5億高中生恐被注射「這1物」！

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

高鳴輕生離世6年　遺孀于真「360萬賣掉93坪老屋」

高鳴輕生離世6年　遺孀于真「360萬賣掉93坪老屋」

關鍵字：

周刊王巴掌

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面