見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬



▲老先生怒搧學生巴掌後猝死。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

中國河南先前發生一起死亡意外，一名李姓老者在搭乘公車時，要求一位年輕人讓座遭到拒絕後，李大爺便不由分說地狂搧這位年輕人4個巴掌。而等到年輕人下車後，待在車上的李大爺卻突然心臟病發過世。事後家屬對該名年輕人提出人民幣50萬（折合新台幣約215萬元）的賠償要求。而在經過法院審理後，認定年輕人無須對李大爺的死亡負擔任何責任，判決家屬敗訴。

根據《搜狐新聞》報導指出，該名年輕人是一名大學生，事發之前，他才因為考試而熬夜，上了公車後就隨即找到一個靠窗的位置坐下，之後便沉沉睡去。

之後在附近散步的李大爺也上了公車，上車後就逕自走到該名大學生身旁，他先是拍了拍大學生的座位，見到大學生沒有反應後，就直接出手拍了拍大學生的肩膀。大學生直到此時才清醒過來，李大爺在看到大學生沒有任何反應後，便出口怒罵「你看不到老年人在你旁邊嗎？你怎麼不給我讓座？」

即便大學生表示，車上還有其他座位，沒想到此時李大爺直接出手搧了大學生4個巴掌。大學生雖然無故遭到挨打，但看到李大爺的呼吸十分不順暢，認定其身體不好，於是就不多做計較，自己便下車走人。而搶到座位的李大爺，在大學生下車後就坐了幾站，之後就突然倒地不起。

在眾人將李大爺送到醫院後，醫生判斷李大爺是因為心臟病發，所以導致不治身亡。而李大爺的家屬在得知李大爺在生前曾與大學生發生衝突後，便將大學生一狀告上法院，要求其對李大爺的死亡負責，更要他負擔人民幣50萬元的賠償。

最後，在法院的審理下，法院認為，並無直接證據證明該名大學生曾用肢體暴力或是刺激性言語刺激李大爺，認定該名大學生的行為並未造成李大爺任何的侵害，因此駁回家屬求償人民幣50萬元的要求，判決家屬敗訴。

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