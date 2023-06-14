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公司端午節「送蛋白粉」！她得知暗黑真相撂話離職：真的很靠X

一名女網友表示，得知身為上司的老闆弟弟打算在端午節送蛋白粉，氣得和對方槓上。（示意圖／Pexels）

▲女網友得知老闆弟弟打算在端午節送蛋白粉，氣得和對方槓上。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名在南部傳產公司擔任行政職位的女網友表示，近期因為端午節將至籌備禮盒，卻被身為主管的老闆弟弟，丟來一袋蛋白粉要求接手處理，原因居然是為了抽日本AV女優簽名照，之後她就此事找老闆弟弟理論，不料雙方一言不合槓上，女網友更撂話要離職，直呼「真的很靠X」。

原PO在Dcard以「皇親國戚真的很靠X」為題發文，直呼「工作遇到靠關係進來的家族企業，真的會瘋掉。」原來是她在南部傳產公司擔任行政職位，因為處理三節禮盒和身為主管的老闆弟弟鬧翻，直指對方雖然名義上是主管，但個性卻很輕浮又善變，常常以「創意」為名義搞事，「是個excel函數都不會拉的智X。」

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原PO氣炸，直指老闆弟弟雖然名義上是主管，但個性卻很輕浮又善變。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO直指老闆弟弟雖然名義上是主管，但個性很輕浮又善變。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，在公司當了1年多的行政人員以來，收到許多匪夷所思的三節禮物，像是超難拼的招財貓樂高、全白色大馬克杯、奇怪存錢筒，相比其他人抱怨公司送的蛋黃酥或蛋捲禮盒，她反而覺得這些人很幸運，孰料這次又被老闆弟弟，丟來一袋蛋白粉要求接手處理，一查才發現是某AV女優推出的品牌，氣得她直接找對方理論。

起初主管支支吾吾辯稱，「公司女生多，三節就是要有創意！」讓原PO看不下去質問，「你是不是為了抽簽名照？」不料主管竟然惱羞成怒，狂拍桌子罵她沒大沒小、不尊重主管、不重視職場禮儀，還揚言要把她開除。

不過，原PO當下也不甘示弱回擊，撂話「老娘不幹了」，事後才驚覺不應該主動提離職，而是讓老闆的弟弟開除，如此一來才能領資遣費、申請政府補助，但她一想到老闆的弟弟的嘴臉，頓時又覺得吞不下這口氣，於是詢問「大家遇到這種人會怎麼做？」

貼文曝光後掀起熱議，網友普遍認為原PO太過衝動，相繼指出「妳感覺應該是剛畢業，這樣就氣到離職也太小題大作」、「如果只是禮物的問題，我是覺得沒必要鬧翻，每間公司都有類似的問題，就算妳離職，很高的機率會碰到一樣的問題」、「真的沒必要，不能忍的話就看妳能不能養活自己就好」、「其實我覺得有點太衝動了，就是個禮物而已」、「招財貓樂高不要給我，那個很可愛」。

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