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桃園推動智慧農業轉型　張善政：紓解缺工+降低生產成本

▲桃園推動智慧農業轉型

▲桃園推動智慧農業轉型，辦理農業產銷班企業化經營輔導講習。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

112年度桃園市農業產銷班企業化經營輔導講習、12日於桃園區鉑宴會館舉行。市長張善政表示，此次講習，農業局首次以「智慧農業」為主軸，除了邀請專家學者專題演講，現場也展示許多農機，讓各區農會及農友能實際瞭解智慧農業應用，市府未來也會與產銷班一起努力，讓桃園農業成為智慧農業的標竿。

張市長指出，目前全桃園農林漁牧農業產銷班共計203班，總班員數約4,300人，為了推動智慧農業發展，市府成立「桃園市政府智慧農業推動小組」邀請產官學研共同合作，以及「桃園智慧農耕團」預計今（112）年將完成10座以上特色農業領航示範場域，並設置智農中隊、機械中隊、淨零排放中隊與食農中隊，透過資源整合、人力互助、農業共享等彈性運用；市府期盼以智慧農業紓解缺工問題，並進一步降低生產成本、提升品質，相信未來幾年將是桃園農業邁向智慧化的重要關鍵。

▲桃園推動智慧農業轉型

張市長也在現場操作田間氣象站，並透過智慧監控及灌溉系統，查看各項環境數據，包括溫度、濕度、土壤含水量及土壤肥力等。

農業局長陳冠義表示，112年度「農業產銷班企業化經營輔導講習」邀請行政院農委會科技處研究發展科長湯惟真，以及安吉氣象天氣探長林偉文，針對「智慧農業與數位轉型」及「智農設施（設備）的實際應用分享及展示」進行專題演講，透過講習協助農友將智慧科技應用至農業生產及田間管理，利用數據分析掌握災害風險，以因應內外環境變化，提升整體農業競爭力。

陳局長談到，除推動「桃園市政府智慧農業推動小組」與「桃園智慧農耕團」相關工作外，農業局同時也辦理「產銷歷驗證加碼補助」、「禽舍改建升級加碼補助」及「十大績優產銷班加碼獎勵」等措施，鼓勵農友朝向智慧化生產轉型，提供更優質安全的農產品。

包括市議員吳進昌、張秀菊、彭俊豪、黃婉如、陳美梅、行政院農委會茶業改良場副場長邱垂豐、市府農業局長陳冠義、桃園區長陳玉明、桃園市農會總幹事周宗維及各區農會幹部等均一同出席活動。

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關鍵字：

桃園智慧農業轉型紓解缺工降低成本張善政

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