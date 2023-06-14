　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

行車糾紛！8自小客對決5機車　桃園11暴力男砸車快閃...下場曝

▲桃園市江姓男子去年6月間與林姓男子等5人因行車糾紛起衝突，竟揪來謝姓等10名友人分持球棒在觀音區某路口處攔下被害騎乘5輛機車後砸毀後逃逸。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市江姓男子去年6月間與林姓男子等5人因行車糾紛起衝突，竟揪來謝姓等10名友人分持球棒在觀音區某路口處攔下被害騎乘5輛機車後砸毀後逃逸。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子去年6月間在觀音區某路口，與林姓等5名男子發生行車糾紛，江男揪來謝姓、饒姓等10名友人分成多輛轎車攔下林姓男子等5名男子機車，分持球棒砸毀機車後快閃離去，大園警方根據監視器循線查獲江姓男子等11名涉案男子到案；桃檢調查時，江男等人對案情避重就輕，警方則提供現場監視器畫面截圖佐證，檢方偵結依妨害秩序罪嫌起訴，其中饒姓、劉姓男子為累犯，檢方建請法院加重其刑。

檢警調查，21歲的江姓男子去年6月19日凌晨不滿與林姓、2名楊姓、蔡姓、周姓等5人發生行車糾紛，心生怨恨下找來20歲謝姓、25歲饒姓、24歲劉姓等10名友人助陣，同日凌晨2時許分別駕駛8輛轎車在觀音區某路口處攔下林姓男子等5人機車，再分持球棒或徒手、腳踹方式砸毀對方5輛機車至不堪使用，隨即駕車快閃逃離現場。

受害的林姓等5人隨即報警提告，大園警方根據現場路口監視器循線查獲江姓男子等11人到案，偵訊後依妨害秩序、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，檢方認為，本案係2人以上朝同一目標共同參與性質，如刑法之公然聚眾施強暴、脅迫等罪嫌，本質上即屬共同正犯，其中主嫌江姓男子等人主觀上明知已有人備妥球棒等兇器，可預見可能發生口角或肢體衝突之高度可能，涉案人均涉及刑法第150條第2項之攜帶凶器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪嫌，在林姓被害等5人指證、警方提供現場監視畫面截圖等佐證，確認江男等11人犯行明確，偵結依害秩序罪嫌起訴。另外，饒姓劉姓男子為5年內執行徒刑完畢，再犯屬於累犯，檢方建請法院審酌加重其刑。

 【更多新聞】

台水公司三合一工程完工　北桃園16.7萬戶凌晨提前復水

中壢殯葬園區數百黑衣人現身公祭　警忙蒐證抓到2通緝犯

►桃市表揚優秀警察　張善政：支持警政打造「安居城市」

 

 

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
撞擊瞬間曝光！　2女碩生雙載1死1重傷
23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務
新北火葬場砍人！抬棺男持西瓜刀　猛砍滿身血
快訊／陳明通退休金到手！　台大教評會結果出爐
又有助理爆料！點名「請坦然面對」　陳其邁這次尷尬了
麥當勞「5大品項買1送1」　今天開吃
獨／被載疑睡著...機車墜2m深排水溝　他頭部重創亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

公車靠路邊載客...機車剎不住自摔滑進車底　騎士全身擦挫傷送醫

台78小貨車遇大雨失控撞砂石車　西行一度回堵到虎尾交流道

新北火葬場驚爆砍人！抬棺男一原因行兇　他身中3刀濺血送醫

行車糾紛！8自小客對決5機車　桃園11暴力男砸車快閃...下場曝

高雄「你累了嗎？警牛篇」短片　展現警察任勞任怨水牛精神

「我們來玩遊戲」彰化男伸狼爪　拿跳蛋對女兒同學下手

獨／醉男被載疑睡著...機車失控墜2m深排水溝　他頭部重創慘死

國道8車追撞案外案！賓士掉出「80萬現金+海洛因」　女駕駛開刀中

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

公車靠路邊載客...機車剎不住自摔滑進車底　騎士全身擦挫傷送醫

台78小貨車遇大雨失控撞砂石車　西行一度回堵到虎尾交流道

新北火葬場驚爆砍人！抬棺男一原因行兇　他身中3刀濺血送醫

行車糾紛！8自小客對決5機車　桃園11暴力男砸車快閃...下場曝

高雄「你累了嗎？警牛篇」短片　展現警察任勞任怨水牛精神

「我們來玩遊戲」彰化男伸狼爪　拿跳蛋對女兒同學下手

獨／醉男被載疑睡著...機車失控墜2m深排水溝　他頭部重創慘死

國道8車追撞案外案！賓士掉出「80萬現金+海洛因」　女駕駛開刀中

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

華碩組織大調整爆一波百人裁員潮　公司：不回應無根據的傳言

獨家問候／光洙爆「劉在錫片場哭了」　俞利虧：2位哥對「這」中毒

入座無敵海景第一排最幸運！東北角旅遊賞海吃「招牌海葡萄丼飯」

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

國民黨今提名3立委！　台南徵召這2名女將對戰陳亭妃、林俊憲

中正萬華初選民調「臨時蓋牌」原因曝　黃呂錦茹：2家民調差異太大

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

國道8車追撞4傷！　傳「百萬現金+槍械」掉出賓士

妻出國「一去不回」　夫收一句話心碎

抽脂手術做壞了！鄭家純喊判賠90萬　二審大逆轉

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

刻意誤導5億高中生命案？高大成：我水準這麼低？

2佛光大學女碩生「摔1.5米深溝」！　1死1搶救中

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

更多熱門

相關新聞

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警結果曝

騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警結果曝

11日中午12時30分許，台北市大安區敦化南路一段發生一起騎腳踏車阿嬤行經路口遭巷內駛出車輛按喇叭，阿嬤爆氣攔車報警的行車糾紛。轄區大安警方到場處理，發現雙方對路權認知有所不同，汽車駕駛楊男行經該路口時為綠燈，他認為阿嬤騎車硬闖路口很危險，才會鳴喇叭報警，但阿嬤則認為汽車駕駛應禮讓她，雙方爆發口角衝突。

買檳榔被叭！雙煞踹凹車門再砸玻璃

買檳榔被叭！雙煞踹凹車門再砸玻璃

為一聲喇叭爆氣！超嗆男「亮槍」狂逼騎士

為一聲喇叭爆氣！超嗆男「亮槍」狂逼騎士

違停巷口「謎之微笑」嗆騎士　聽報警秒逃

違停巷口「謎之微笑」嗆騎士　聽報警秒逃

逼車糾紛3男互毆扭打…空車滑進工地

逼車糾紛3男互毆扭打…空車滑進工地

關鍵字：

桃園11男行車糾紛持球棒砸車快閃

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面