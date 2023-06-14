行車糾紛！8自小客對決5機車　桃園11暴力男砸車快閃...下場曝

▲桃園市江姓男子去年6月間與林姓男子等5人因行車糾紛起衝突，竟揪來謝姓等10名友人分持球棒在觀音區某路口處攔下被害騎乘5輛機車後砸毀後逃逸。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市江姓男子去年6月間在觀音區某路口，與林姓等5名男子發生行車糾紛，江男揪來謝姓、饒姓等10名友人分成多輛轎車攔下林姓男子等5名男子機車，分持球棒砸毀機車後快閃離去，大園警方根據監視器循線查獲江姓男子等11名涉案男子到案；桃檢調查時，江男等人對案情避重就輕，警方則提供現場監視器畫面截圖佐證，檢方偵結依妨害秩序罪嫌起訴，其中饒姓、劉姓男子為累犯，檢方建請法院加重其刑。

檢警調查，21歲的江姓男子去年6月19日凌晨不滿與林姓、2名楊姓、蔡姓、周姓等5人發生行車糾紛，心生怨恨下找來20歲謝姓、25歲饒姓、24歲劉姓等10名友人助陣，同日凌晨2時許分別駕駛8輛轎車在觀音區某路口處攔下林姓男子等5人機車，再分持球棒或徒手、腳踹方式砸毀對方5輛機車至不堪使用，隨即駕車快閃逃離現場。

受害的林姓等5人隨即報警提告，大園警方根據現場路口監視器循線查獲江姓男子等11人到案，偵訊後依妨害秩序、毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，檢方認為，本案係2人以上朝同一目標共同參與性質，如刑法之公然聚眾施強暴、脅迫等罪嫌，本質上即屬共同正犯，其中主嫌江姓男子等人主觀上明知已有人備妥球棒等兇器，可預見可能發生口角或肢體衝突之高度可能，涉案人均涉及刑法第150條第2項之攜帶凶器在公共場所聚集三人以上實施強暴罪嫌，在林姓被害等5人指證、警方提供現場監視畫面截圖等佐證，確認江男等11人犯行明確，偵結依害秩序罪嫌起訴。另外，饒姓劉姓男子為5年內執行徒刑完畢，再犯屬於累犯，檢方建請法院審酌加重其刑。