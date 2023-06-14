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台師大副教授被爆「性騷女同學、山友」　校方：已通報並約談

▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大傳出陳姓副教授性騷擾女學生與山友。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣「#MeToo」風暴從政壇延燒至社會各階層，包括教育界也不例外，山岳攝影師「雪羊」揭露，台師大陳姓副教授性騷擾女學生與山友，但對這樣惡名昭彰教師，校方開完性平會卻仍不了了之，台師大則回應，已依性平相關規定通報，校方正積極處理性平調查後續事宜，系主任除約談該名教師外，也請專責導師與系學會會長，聯絡曾上過該師課程同學，本周五將與系主任座談，進一步釐清真相。

台灣「#MeToo」風暴持續延燒，擁有豐富登山經驗的山岳攝影師「雪羊」在個人臉書PO文，指控台師大陳姓副教授，在山岳圈子早已惡名昭彰，身邊至少有3位好友是受害者，卻依然能在台師大繼續執教，是一個的特殊存在。

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「雪羊」表示，根據好友陳述，陳姓副教授利用權力不對等關係，營造出師生戀錯覺，讓受害者合理化自己遭遇，以為一切是愛情，當學生質疑時他就會說「這一切不過就是開放式關係的戀愛，為什麼愛情一定要有名份？」

2017年，陳姓副教授被勇敢的受害者舉發到性平會，但最後也無濟於事，因為陳師總能舌燦蓮花的為自己辯護，而許多受害者也迫於「受過老師幫忙」、「怕被反告」、「怕校內眾多保守思想者檢討受害者的輿論壓力」，不敢出面一起指證、說出自己的經歷，讓整件事最後依然成功因「證據不足」，而被校方壓了下來。

對於外界指控，台師大回應，近日陸續得知相關貼文內容，已依照性平相關規定通報，會秉持勿枉勿縱精神，查明清楚，還給被害人一個公道，以確保學生有安心的學習環境，目前校方正積極處理性平調查後續事宜，如有更多被害人願意出面檢舉，請直接聯繫台師大性平會，學校一定會嚴謹保密處理。

台師大指出，校方已經請相關系所積極處理，系主任除約談該名教師外，也請專責導師與系學會會長，聯絡曾經上過該師相關課程的學生，將在後天、周五（16日）與系主任座談，進一步釐清真相。

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關鍵字：

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