鄭宏輝被爆性騷政院急解聘　游淑慧：你的清白政府已做出心證

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧14日踢爆，行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝，在2021年餐敘完順道載受害者回家時，竟親吻且掏出性器官，示意要受害者替他口交，鄭宏輝雖回應駁斥此事，行政院仍立即解聘其無給職政務顧問。對此，游淑慧表示，「看來你的清白，民進黨政府已經做出心證。」

▲游淑慧召開記者會揭發鄭宏輝性騷擾事件。（圖／記者周宸亘攝）

游淑慧表示，關於那一夜的不堪，連她代唸聲明，都很糾結，而鄭宏輝的回應稱「我不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，其實已經露了餡，鄭宏輝並沒有直接否認自己曾經做出聲明上的行為，最後的浮木，是有沒有「違背意願」。

游淑慧提到，但其實在聲明中，受害者也交代的很清楚，當時同車的兩男一女，另一位男性是鄭宏輝聘僱的座車司機，受害者第一時間不敢嚴詞拒絕，負隅頑抗，只能虛以尾蛇，那是為了求生委屈，她痛批，「鄭宏輝真的不要再拗，其次特別強調踰不踰矩，鄭宏輝難道還想主張，沒有得逞，還不算踰矩？」

鄭宏輝的四點聲明中，第一點提到「選情」及第三點提及「政治」，游淑慧則回應，其實正反映了鄭宏輝極力想要把這件事導向選舉操作，不過她也要奉勸鄭宏輝，別把自己想得太重要。

游淑慧指出，記者會結束兩個小時不到，行政院就解除鄭宏輝無給職顧問職，而交通部也宣布鄭宏輝神腦董事長的職務，將停職調查，她直言，「看來你的清白，民進黨政府已經做出心證。」