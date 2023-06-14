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台師大副教授被爆「常年性騷女同學、山友」　營造師生戀錯覺

▲廣邀全球校友回母校 同慶臺師大百歲生日 。（圖／臺師大提供）

▲該名教師依然在師範大學教課。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣「#MeToo」風暴從政壇延燒至各界，引發大眾討論，擁有豐富登山經驗的山岳攝影師「雪羊」揭露，台師大陳姓副教授早已惡名昭彰，營造師生戀的錯覺，接近女學生，還接下教育部的「山野教育」，騷擾女學員，過了這麼多年，師範大學依然讓這位副教授教課，即便開了性平會，最後也不了了之。

雪羊在粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」發文，陳姓副教授是一個之於山岳圈子而言，早已惡名昭彰，卻依然能在師範大學執教的特殊存在，身邊至少有3位好友是受害者。根據好友的陳述，陳姓副教授利用權力不對等的關係，營造出師生戀的錯覺，讓受害者合理化自己的遭遇，以為這一切是愛情，當學生質疑時他就會說「這一切不過就是開放式關係的戀愛，為什麼愛情一定要有名份？」

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雪羊指出，陳姓副教授的行為，早已被許多女學生指證歷歷，「以不舒服的方式肢體碰觸，以及難以採證的言語性騷擾」，不過師範大學卻一直沒有作為。2017年有受害者舉發到性平委員會，但也無濟於事，「因為他總能舌燦蓮花的為自己辯護」。

雪羊感嘆，許多受害者也迫於「受過老師幫忙」、「怕被反告」、「怕校內眾多保守思想者檢討受害者的輿論壓力」，不敢出面指證說出經歷，讓整件事最後因「證據不足」而被校方壓了下來；過了這麼多年，師範大學然縱容著、包庇著這樣讓女學生充滿恐懼與陰影的人，作為「培育老師的老師」，他直言「真的是有辱校格、毀棄聲譽的事」。

▲ 騷擾女學生及山友。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲該名副教授常年騷擾女學生及山友。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，該名副教授還常年接下教育部 「山野教育」、 體育署「大專登山安全訓練營」、「戶外教育計畫」等等大標案，掌握著許許多多登山教育的資源。雪羊表示，「有沒有在其中製造更多不敢說的陰影，這也只能繼續等待更多當事人出來指認了」。

雪羊喊話，希望受害者勇敢站出來，幫助後輩、未來學妹，不必再承受一樣的陰影，只要這種人還能繼續掌握資源、繼續在「培育老師的學校」當老師，「那就是台灣教育與登山圈最大的諷刺與遺憾」。

▲▼師範大學有狼師。（圖／翻攝自Dcard）

▲女同學曝，教師將手伸進女學生睡袋裡。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，2017年就有女學生在Dcard發文，自己不是當事人，但聽到很多女學生都被騷擾過，其中也包括她的朋友，「這位教授在公領系開得課皆與戶外有關，大多數事件發生的地點也在戶外，且這名教授對於女學生特別偏愛，也是整個系都知道的事」。

女學生指出陳姓副教授的性騷擾行徑，「故意在女同學行走時，從後面把糖果之類的東西從衣領投入，或是對著女同學的脖子吹氣，或是一直私底下約女同學出去，或是在帳篷裡過夜時把手伸進女同學的睡袋裡，我講得很委婉，但還是希望其他有被這個教授騷擾的人可以站出來」。

本文獲得雪羊視界 Vision of a Snow ram授權提供轉載。

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