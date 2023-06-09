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阿祖過世！尪堅持兒請假2天「參加喪禮」 人妻怒：不去不行嗎

人妻發文抱怨老公的阿嬤死掉了，因此堅持要兒子請假兩天參加阿祖喪禮。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲人妻不解，為什麼老公一定要兒子請假兩天參加阿祖喪禮。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，老公的阿嬤死掉了，因此老公堅持要帶小學一年級的兒子去參加阿祖的喪禮，甚至因此要向學校請兩天假，這讓人妻不能接受，認為要那麼小的小孩乖乖坐一小時都很難，何況是要連續兩天參加喪禮，因此爆氣認為「不去不行嗎？」貼文一出不少網友要她將心比心，「過世的不只是老公的長輩，也是你跟兒子的長輩」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文指出，她的老公一直堅持要小一的兒子請兩天假去參加阿祖的喪禮，但這讓人妻認為，小孩才小學一年級，如果整天念經或喪禮儀式，恐會讓小孩受不了，又被小孩說錯話遭到親戚譴責，因此認為乾脆不要去比較好。更認為阿祖過世前他們也第一時間去看最後一面，甚至幫忙唸經、折蓮花，因此認為如果只有這兩天喪禮沒回去不會怎樣。

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人妻認為小孩還小，不需要連續兩天都待在喪禮上，甚至可能一小時就坐不住。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲人妻認為小孩還小，不需要連續兩天都待在喪禮上，甚至可能一小時就坐不住。（示意圖／翻攝自pixabay）

「為何要把一個喪事用得這麼複雜？！人在世的時候也不常珍惜，過往了才來做樣子！而且沒去的人就被情勒灌上不孝的罪名，只有那兩天才出現的人都好棒棒都好孝順！還有，不要在跟我說啥送最後一面這種無奈的話......！人死了火化了所以靈魂也跟著沒了？用腦袋想想，如果是這樣，那你們之後還要拜祖先幹嘛？！反正不是都沒了嗎？拜空頭支票？拜好玩？」

貼文一出引網熱議，不少網友也認為原PO應該尊重老公，「今天是先生的家人過世！妳替孩子找那麼多藉口，如果是你自己這邊的親人走了，是不是也可以一樣比照辦理？」、「你平日做再多，結果關鍵的那幾天你沒出現，人家的結論就是：你都沒做事，你都沒出現...這是人性」、「小孩子去也只是看看而已，累了就坐著也不會怎樣只是走個流程，而且兩天沒上學並不會影響到課業」。

但也有網友認為小孩不用全程參加，「重要儀式出現就可以」、「小一應該一星期應該只有一天是上整天課，可以在中午下課之後過去致意一下就好了」。

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