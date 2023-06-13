狼阿公借手機玩趁機性侵5歲孫女！哥哥也說阿公變態！

▲彰化狼阿公利用手機引誘孫女，不顧孫女說不要，性侵得逞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

彰化狼阿公阿偉（化名），明知小孫女未滿5歲，竟利用阿嬤外出賣菜的機會，以玩手機引誘孫女進房，趁機性侵。阿偉被逮後否認犯案，但過程被孫女的8歲哥哥看到，哥哥作證時還說阿公「變態！」最高法院審理後，將阿偉判刑10年2月定讞。

判決指出，本案發生於2021年8月間，阿偉利用小孫女喜愛玩手機的機會，趁著太太外出賣菜，拿出手機引誘小孫女，要小孫女進房，不顧小孫女說疼痛、不要，仍性侵得逞。小孫女事後向母親說遭侵犯，母親大怒，報警處理，全案才因此爆發。

檢方傳喚時阿偉否認犯案，辯稱從未性侵。檢方詢問小孫女，小孫女供稱「阿公做壞事」、「（問：他做了什麼壞事？）把鳥鳥放進去裡面」、「鳥鳥就是阿公下面（手指下體部位）」、「（問：阿公放鳥鳥裡面，是放在妳哪裡？）我在尿尿的地方」、「阿嬤賣菜的時間」、「（問：會痛嗎？）會」、「（問：阿公對你做壞事，妳會怎麼跟阿公說？）不要」、「（問：阿公聽妳說不要，他會怎麼做？）他繼續弄」、「（問：妳有喜歡去阿公房間？）不喜歡」、「（問：為什麼不喜歡？）因為他會做壞事情」。

另外檢方也根據小孫女的供詞，詢問小孫女8歲的哥哥，哥哥也供稱確實看到：「阿公做壞事」、「（問：阿公做了什麼壞事？）變態」、「（問：變態是什麼意思？為何你覺得阿公變態？）他用他的鳥鳥放到妹妹裡面」、「（問：你從哪裡看到？）在玻璃下面看到，我有用鑰匙打開門」。檢方認定阿偉涉嫌重大，提起公訴。

一二審法院根據兩兄妹的供詞，均認定阿偉有罪，均重判有期徒刑10年2月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，全案定讞。