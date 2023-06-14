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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／台大教評會結果出爐　王鴻薇嘆：遺憾！不解聘陳明通

▲▼王鴻薇聯訪 性騷案相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

前國安局長陳明通遭立委王鴻薇檢舉涉及學倫案，台灣大學上月26日召開教評會，但基於個資法無法公開說明，之後將函覆檢舉人。王鴻薇14日公布教評會結果，指台大不解聘陳明通，她痛批台大對陳明通「違反學倫」力挺到底，就是要將這份退休金當作阿通師的畢業禮物，「對於台大做出的結論，我深表遺憾。」

針對陳明通學倫案調查結果，王鴻薇表示，身為檢舉人的她，直至今日才收到結果，台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底。

王鴻薇指出，即使行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅抄襲已認定，即使陳明通至今仍堅持林智堅抄襲是冤案，即使台大認定陳明通有違失，但台大卻畏於陳明通的特殊身份「不解聘」，就是要將這份退休金，當作阿通師的畢業禮物。

「對於台大做出的結論，我深表遺憾」，王鴻薇說，台大容忍陳明通違反學術倫理， 濫用職權拿學術作政治服務，讓她對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，還可以風光退休，政治干擾學術再添一筆。

▲▼台大不解聘陳明通。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲台大不解聘陳明通。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖放大）

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