首見！台大醫學系「備二也錄取」　正取生棄台大選「北醫牙科」

▲台大醫學系今年首次設有備取生，就有兩人備取錄取，而原本正取兩人，其中一人竟捨台大醫科而選擇北醫牙科。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度「大學申請入學招生」今（14日）上午9時公告，受到少子化衝擊，台大今年缺額達178個，和去年相同，其中台大醫學系去年因為有2個缺額，今年首度設置3個備取，結果就有2名備取生上榜，原先兩個正取生，其中一人是棄台大醫科選擇北醫牙科，另一人則因透過繁星推薦管道錄取陽明交大醫學系而得放棄台大醫科。

大學申請入學今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，根據甄選會資料，受到少子化影響，112學年度共3萬8953人獲得分發（含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年減少7922人，且112學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為51.18％，較去年57.62％減少6.44個百分點，今年缺額則高達1萬6121個，寫下近5年新高。

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今年包括台大等頂尖大學，都出現缺額，其中台大招生名額為1778個，共1萬7572人次報名，1600人獲得分發，缺額為178個，和去年相同，根據台大資料，今年缺額最多為，工管系企業管理組缺額16人、材料系則有14個缺額，另外在希望組辛組（醫牙）也有一個缺額。

特別的是，去年台大醫學系個人申請因為出現2個缺額，引發各界批評，台大醫學系今年首度設置3個備取生，結果今年就出現2名備取生上榜，台大教務處主任李宏森表示，兩個醫學系的正取生，其中一人是棄台大醫科選擇北醫牙科，另一人則因透過繁星推薦管道，先錄取陽明交大醫學系，故得先放棄台大醫科。

至於工管系企業管理組缺額16人、材料系則有14個缺額，台大表示，主要是「網內互打」造成，也就是考生同時錄取台大校內多個科系，最後有所取捨所導致。