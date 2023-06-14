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羅文嘉替林飛帆抱屈「真正的戰士」：兩度找他當不分區都拒絕

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲林飛帆13日宣布退選。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨前副秘書長林飛帆13日宣布退出台北市第三選區（中山區、北松山）立委選舉。對此，民進黨前秘書長羅文嘉13日深夜在臉書抱屈，「2016年民進黨有意找林飛帆擔任不分區立委，他沒有答應。2020年民進黨再度屬意林飛帆進入不分區名單，他還是沒答應。因為他希望靠戰鬥而被肯定，不分區留給其他人。」

羅文嘉表示，兩個禮拜前，林飛帆答應接受徵召在台北市中山、北松山這區參選立委，這區本來就是藍大於綠，前次大選很有人氣的吳怡農敗下陣來，但林飛帆沒有畏懼，慨然接下吳怡農的棒子，「他能戰、也願意一戰。」

不過，突如其來的性平事件，讓對手立刻抓住機會。羅文嘉指出，國民黨立委王鴻薇大言不慚地要求林飛帆為受害者負責並退選，「但問題是林飛帆果真在性平事件上吃案、失職嗎？」

羅文嘉批評，更荒誕的是，王鴻微一方面抨擊林飛帆，一方面卻為國民黨陳雪生、傅崐萁大力護航，面對鮮活的性騷擾加害人、施暴者，王鴻薇顯得不僅無所謂，而且支持有加，這就是國民黨人的臉皮如犀牛般厚。

他回憶，前立委李慶安過去一面抨擊行政官員雙重國籍，要求官員下台，但暗地裡自己就是雙重國籍，直到多年後終被揭發，顏面盡失，但回首過程，「你不得不佩服這等人的臉厚心黑，王鴻薇就是這種等級，否則請你公開要求陳雪生、傅崐萁退選給大家看。」

羅文嘉認為，林飛帆是對付這種心口不一、言行不一致人的極佳選擇，「王鴻薇顯然心有忌憚，所以硬把吃案罪名扣在林飛帆身上，林飛帆有無吃案、失職，調查小組已經講得很清楚、還他公道。」

他重申，民進黨處理性騷申訴機制有2大原則：一、保護當事人隱私，必須保密進行；二、由獨立委員會進行調查裁決，非委員會相關人員或受理申訴之部門主管，除非當事人同意，不應介入，「這項流程規定非常清楚，國民黨人惡意扭曲就算了，民進黨各級人士當然要了解。」

羅文嘉感嘆，真正的戰士，最後無法一戰，舉頭望明月，他想很多人一定充滿感嘆，所以他想呼籲「林飛帆不要氣餒」，也呼籲大家「用選票教訓王鴻薇」。

▼羅文嘉稱讚林飛帆是「真正的戰士」，如今無法一戰，肯定讓無數人感嘆。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼羅文嘉接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

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