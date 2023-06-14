北韓駭客組織架構釣魚網站　「完美復刻」南韓最大搜尋引擎Naver

▲北韓駭客組織「完美復刻」南韓搜尋引擎Naver，架構出釣魚網站。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）駭客組織作惡多端，不僅試圖靠駭入虛擬貨幣網站的方式獲取大量非法資金，以此作為發展核武與導彈的資金來源，甚至還靠傳送惡意郵件等方式駭取其他民眾的個人隱私。最近，南韓國家情報院發現，北韓居然架構出一個在外觀上激似南韓最大搜尋引擎「Naver」的釣魚網站。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓國家情報院今（14）日指出，北韓駭客組織最近成功「復刻」南韓最大的搜尋引擎和入口網站Naver，在網站主畫面的外觀上百分之百仿造Naver，完美複製即時新聞更新、廣告條幅，就連證券（股市）、不動產、新聞等民眾經常使用的功能和網站也被完整照抄。

此次被南韓國情院破獲的北韓駭客組織所架構的釣魚網站，其網址為「www.naverportal.com」，至於南韓搜尋網站Naver的網址則為「www.naver.com」，由於外觀幾乎一模一樣，導致民眾根本難以辨識出兩者差異，成為北韓駭客組織釣魚網站的受害者。

南韓國家情報院指出，北韓駭客組織從過去以來便經常透過「復刻」Naver的帳號登入介面，來引誘南韓使用者登入，竊取南韓使用者的ID、密碼等個人資訊。為了不讓北韓駭客的釣魚手法得逞，南韓國家情報院也將相關細節和其他國家機關部門、公共機關、韓國網路振興院（KISA）分享，要求封鎖該釣魚網站。

南韓國家情報院相關人士表示，「由於（該釣魚網站）伺服器設在國外，因此目前正透過和國外機關分享相關情報，持續追蹤駭客組織活動。」

該名人士也提醒民眾，若要防止自己誤入北韓所設的釣魚網站，建議上網時直接輸入搜尋引擎的網址、或是將該網站加進書籤列。