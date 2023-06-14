　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本陸自隊員「持自動步槍」在射擊場掃射！多人中彈送醫

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊位於岐阜縣岐阜市的日野基本射擊場14日傳出多人遭槍擊的事件，警方指出，一名自衛隊員在射擊場內開槍，目前已經確定使用的凶器是自動步槍，不過由於自衛隊不願公開更多消息，目前仍在確認詳細事發時間與情形。

根據《日本放送協會》報導，由愛知縣名古屋市陸上自衛隊守山駐屯地管理的日野基本射擊場14日傳出多人中彈事件，一名自衛隊隊員持自動步槍掃射。經過陸上自衛隊確認，現場有多人中彈受傷，不過截至目前為止尚未接獲民眾遭到波及的通報。

一名在射擊場附近物流中心工作的男性指出，「上午9時半左右突然有大批消防人員與救護車進入基地內，由於射擊場位在基地的最深處，因此並沒有聽到特別的聲響。」

對此，陸上幕僚監部公關室上午10時20分表示，仍在確認具體情況，目前還無法得知確切受傷人數。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女神級大胃王「捷運嗑雞排」粉絲嚇壞！　真相曝光
獨／全校只有1位畢業生！　「校長下海」打造專屬畢典
快訊／日自衛隊員掃射！　多人中彈
快訊／廣末涼子改口認出軌！　巨肌小王急求饒
快訊／直接掏性器官示意口交！　神腦董事長爆性騷
快訊／介入5億高中生案遭控「刻意誤導」！高大成回應了
快訊／廣末涼子認出軌！　宣布：無限期停工
快訊／申請入學缺額「創5年新高」　台大、成大缺額都破百
行銷講師被起底！　幫哥賣「性侵3歲女童影片」
快訊／美女議員控差點被性侵　朱凱翔回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓軍用直升機「緊急迫降」　2名機師輕傷

戰爭失利！普丁冷落國防部長　「撇頭狂抿嘴」20秒尷尬片瘋傳

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」超過300死　仍有600人失蹤

快訊／日本陸自隊員「持自動步槍」在射擊場掃射！多人中彈送醫

五角大廈公布加快對外軍售措施　對台交付延遲有望改善

婚禮變葬禮！船隻超載賓客翻覆　至少100死多人失蹤

滑梯倒鹽酸！2歲童一溜秒灼傷起泡　哭喊媽媽好痛

南韓怒批「中國戰狼」挑釁　執政黨嗆：像滿清袁世凱

俄羅斯戰術核武到貨！　白俄總統盧卡申科：數天內部署

美股大漲145點！投資人樂觀估Fed不升息　標普、那指創13個月新高

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

快訊／南韓軍用直升機「緊急迫降」　2名機師輕傷

戰爭失利！普丁冷落國防部長　「撇頭狂抿嘴」20秒尷尬片瘋傳

肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」超過300死　仍有600人失蹤

快訊／日本陸自隊員「持自動步槍」在射擊場掃射！多人中彈送醫

五角大廈公布加快對外軍售措施　對台交付延遲有望改善

婚禮變葬禮！船隻超載賓客翻覆　至少100死多人失蹤

滑梯倒鹽酸！2歲童一溜秒灼傷起泡　哭喊媽媽好痛

南韓怒批「中國戰狼」挑釁　執政黨嗆：像滿清袁世凱

俄羅斯戰術核武到貨！　白俄總統盧卡申科：數天內部署

美股大漲145點！投資人樂觀估Fed不升息　標普、那指創13個月新高

端午開車出遊留意！國道連假車禍「暴增5成」　3大肇因出爐

國1凌晨8車追撞釀4傷！　傳拖吊時「百萬現金+槍械」從賓士掉出

天津「一夜兩棟大樓」大爆炸！釀3死多人傷　男子用煙花犯案被捕

輝達收盤市值正式破1兆美元　成美股第七家兆元俱樂部成員

實施周休三日？　逾98%資方認為可能性不高

張育成至少再10天才能歸隊　紅襪游擊再換人、主帥：這是底線

轟幼園餵藥案「假訊息太多」　侯友宜批賴清德：打假辦公室假裝打？

開啟孩子創造力！　華碩STEAM教育程式機器人PINBO在台上市

ETF配息王00919規模連9日大增！　擠進百億俱樂部

快訊／台東機車失控衝入水溝！　2女無呼吸心跳搶救中

博美「洗加剪」太累快睡著　美容師笑噴幫扶小客人的頭

國際熱門新聞

烏克蘭水壩炸毀　竟浮出二戰屍骨

即／日陸自隊員持自動步槍掃射！多人中彈送醫

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4姊弟叢林求生40天　神犬立功後失蹤

美將援烏貧鈾彈　俄部署戰術核武

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

葬儀社出大包！靈車「找不到棺材載」害喪禮開天窗

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

婚禮變葬禮　木船超載翻覆至少50死

丹佛金塊球迷慶祝NBA封王　場館附近爆槍擊釀9傷

台美貿易倡議首批協定投票　美眾院全票通過

更多熱門

相關新聞

中國戰狼惹怒南韓　執政黨嗆：像滿清袁世凱

中國戰狼惹怒南韓　執政黨嗆：像滿清袁世凱

中國駐韓大使邢海明日前一番「賭中國輸會後悔」的言論，遭韓國政府批評為外交不當言行，中國政府卻反指韓方過度反應，雙邊互槓局面也讓韓國內部親中、反中對立更加激化。

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

中國大使「戰狼」觸怒南韓　尹：國人很不爽

中國大使「戰狼」觸怒南韓　尹：國人很不爽

送醫反撞頭！8旬嬤「擔架上摔落」住院亡

送醫反撞頭！8旬嬤「擔架上摔落」住院亡

美女直播主慘死柬埔寨　專家提「3大疑點」

美女直播主慘死柬埔寨　專家提「3大疑點」

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面