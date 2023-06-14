招生拉警報！北部老牌私校缺額佔前3名　明道竟有4人獲分發

▲今年申請入學缺額人數最多的前三名，都是北部老牌私校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度「大學申請入學招生」今（14日）上午9時公告，受到少子化衝擊，今年缺額則高達1萬6121個，寫下近5年新高，包括台大、成大、清大等知名頂大缺額都超過100個，而缺額人數最多的前三名都是北部老牌私校，包括文化大學缺額908個、淡江大學873個、銘傳大學821個，更特別的是，本月初被教育部退審會決議112學年停招的明道大學，也有4名學生獲得分發。

大學申請入學招生今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，根據甄選會資料，受到少子化影響，112學年度獲分發人數3萬8953人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年減少7922人，且112學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為51.18％，較去年57.62％減少6.44個百分點。

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而受大家矚目的缺額部分，包括台大等頂大都出現缺額，且超過100個，但外界最關注的，還是私校部分，根據甄選會資料，今年154所參與申請入學分發的大專校院，缺額前三名都是老牌私校，包括文化大學缺額908個、淡江大學873個、銘傳大學821個，靜宜大學574個、輔大566個，真理大學450個。

更特別的是，去年被列為專輔學校的明道大學，本月初被教育部退審會決議112學年停招、112學年結束時停辦，但今年招生名額74人，287人報名，最終有4名學生獲得分發；另台北基督學院，提供7個招生名額，9人報名，0人獲得分發，招生名額使用率為0％，也是今年全台154所學校中唯一。