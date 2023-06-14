陳明通退休金到手！台大教評會結果挨批　校方：未達解聘程度

▲王鴻薇不滿陳明通順利退休，批評台大力挺到底，台大則回應，陳師雖指導不周，但未達解聘程度。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台大在5月26日召開校教評會，但未公開結論，立委王鴻薇稍早在臉書PO文，指已收到台大回覆公文，指台大雖然認定陳明通有違失，但卻畏於陳明通的特殊身份仍然不解聘，並將這份退休金，當作其畢業禮物，台大則回應，經三級教評會審議，認定陳師確有指導不周等違失行為，但因情節尚未達解聘程度，故做出不予解聘決議。

去年九合一選舉前後，台灣因違反學倫而被撤銷學位事件連環爆，其中前國安局長陳明通，遭到立委王鴻薇檢舉涉及學倫案，台大在5月26日召開校教評會，但校方以基於個資法無法公開說明，並聲稱之後將函覆檢舉人。

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王鴻薇今（14日）在臉書公布台大校教評會結果，痛批台大不解聘陳明通，並對陳明通「違反學倫」力挺到底，就是要將這份退休金當作阿通師的畢業禮物，「對於台大做出的結論，我深表遺憾。」

台大則回應，台大根據教師懲處要點及其他相關規定，成立小組啟動調查及檢討該論文指導教授的行政責任。根據教師法，離職教師除有教師法第28條、第14條第1項及第15條第1項各款情事而得以解聘外，並無其他懲處規定，而經過台大三級教評會審議，認定陳師確有指導不周等違失行為，但因為情節尚未達解聘程度，故校教評會做出不予解聘決議。

台大強調，雖然校方不能阻遏已經發生事實，但會深刻檢討，引以為戒，努力防範各教學單位再有類似情事發生，已於6月2日教務會議中通過「精進學位論文品質實施辦法」、「精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」等配套法規 ，內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境。