快訊／申請入學缺額1.6萬人「創5年新高」　頂大缺額也破百

▲申請入學分發結果今天揭曉，圖為之前學測試場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度「大學申請入學招生」，今（14日）上午9時公告在大學甄選入學委員會網站，甄選會表示，今年分發率為51.18％，較111學年度57.62％減少6.44個百分點，而缺額則高達1萬6121個，寫下近5年新高，而今年缺額比去年增加5827個，成長超過5成6，而包括頂大缺額也都破百，例如台大178個、成大284個。

根據甄選會資料，112學年大學申請入學管道共有67校參與招生，申請入學招生名額5萬3856個（含願景組143個，不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年5萬5810個，減少1954個，另今年共7萬6112人報名參加，比去年減少5238人，每人可報名6校系，各大學校系已在日前公告錄取（含正、備取生）結果。

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根據甄選會公布資料，112學年度通過第一階段篩選考生，平均通過校系數為2.96個，比111學年度2.88個增加。再從考生填報志願序獲分發的情形，112學年度以第一志願序獲分發有3萬6855人，比率為94.61%，較111學年度93.00%也有成長。

不過，112學年度分發後的招生缺額共有1萬6121個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年招生缺額1萬294個，還增加5827個，增幅達到5成6，繼去年缺額創下4年來新高，今年更創下5年來新高，包括頂大缺額也都破百，例如台大178個、成大284個、清大180個，甄選會分析，缺額創新高，主因是今年總報名人數減少5238人。

甄選會指出，因為總報名人數減少，相較於111學年度獲分發人數4萬6875人，今年獲得分發人數為3萬8953人（含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年減少7922人，而112學年度報名分發率（獲分發人數/總報名人數）為51.18％，也比57.62％減少6.44個百分點。

此外，甄選會表示，今年並無中重症考生因COVID-19確診住院隔離治療而適用防疫應變方案。依簡章規定，各校系分發後的招生缺額與的後獲分發錄取生所放棄缺額，其名額如屬教育部核定當學年度新生招生名額者，將扣除當學年度「繁星推薦」增額錄取的名額後，回流至大學分發入學招生名額使用（外加名額除外）；分發後的同名次增額，也由分發入學招生名額流用。