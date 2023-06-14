《漫威運動會》強攻屏東　早鳥優惠16日起跑

▲英雄集結之漫威運動會》展覽首站屏東登場。 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

《英雄集結之漫威運動會》於7月1日至10月29日，於屏菸1936文化基地登場，早鳥優惠票於6月16日至30日限時開賣，雙人票380元、三人票500元，讓南台灣的民眾度過最熱血的Summer Time。

屏東縣政府表示，《英雄集結之漫威運動會》由台灣迪士尼官方授權，暑假期間首站在屏東的展覽，於屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，不止有靠體力、技巧來達成任務的挑戰、也有透過感應互動裝置的挑戰，像是由黑寡婦守關的「敏捷柔軟」區，需要運用全身平衡感與協調性，「健步如飛」區則是運用黑豹、蜘蛛人奔馳的速度感與技能，才能順利過關。

經過英雄關卡的一連串挑戰後，還有超chill派對放鬆區以及滿滿的漫威限定商品，讓粉絲徹底沉浸在漫威宇宙之中。

文化處說，《英雄集結之漫威運動會》早鳥票6月16日起推出兩周快閃優惠，為了回饋廣大的粉絲們，現場全票原價299元，學生優惠票249元，於ibon售票系統、Famiport、KKday、Klook、GOMAJI、KKTIX各通路開賣，早鳥票雙人票只要380元、三人票500元。活動詳情請關注屏菸1936文化基地官方網站或臉書：https://www.facebook.com/pt1936/。