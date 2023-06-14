國台辦：鄭州、武漢等4航點未獲台灣批准　恢復旅遊無對等問題

▲朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對兩岸恢復旅遊往來和直航航班議題，國台辦今（14）早指出，青島、武漢、寧波、鄭州等4個航點的復航申請仍然沒有得到台灣方面的批准。另外，對於「小兩會」協商的議題，國台辦表示，兩岸旅遊問題上不存在所謂對等的問題，也沒有需要協商的問題。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，過去一週即6月4日到10日，北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州這10個城市航點，直飛兩岸航線共496班、運送旅客6萬5028人次，兩岸的航班運量雖然跟疫情期間比較起來，數量上有所增長，但是因為航點還是很有限，總體上兩岸往來仍然還是有很大的不變。

朱鳳蓮指出，青島、武漢、寧波、鄭州等4個航點的復航申請仍然沒有得到台灣方面的批准，希望台灣方面採取切實行動，落實其提出的恢復兩岸空運客運航點之規劃，保障兩岸有關直航航點盡快的護航，為廣大台胞台商往來兩岸提供便利。

針對恢復兩岸旅遊議題，朱鳳蓮表示，在兩岸旅遊問題上不存在所謂非等的問題，也沒有需要協商的問題，「我們對台灣同胞來大陸團隊有個人有始終敞開大門，而台灣方面是直到2008年才有限的開放大陸居民赴台旅遊。」

朱鳳蓮指出，如果說兩岸旅遊有僵局的話，那麼癥結和障礙就在於民進黨當局與「小兩會」協商無關。