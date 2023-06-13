避淪為柯文哲造勢！馬英九提「心中遺憾大巨蛋」　郝龍斌加碼暗酸這句

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安邀請歷任市長13日觀賞「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片，前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲確定同台，原本藍營人士憂心，恐淪為柯文哲造勢大會，但只見馬英九一句「唯一遺憾是大巨蛋」、郝龍斌也來一段「當市長要有成功不必在我的心態」，有意酸坐在一旁的柯文哲。

根據北市府規劃，此場活動於13日下午2時45分開場，先由中研院台灣史研究所長許雪姬進行引言，接著放映約18分鐘的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》精華版，並邀請歷任市長進行談話與合影；而與會的來賓，除了前市長陳水扁不克出席外，吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌和柯文哲等人皆會到場。

但由於國民黨2024母雞、總統參選人侯友宜在提名後陷入黨內整合不順問題，加上又出現新北幼兒園餵藥風波，以及柯文哲近期民調逐漸升高超車，深陷市政與選舉兩頭燒窘況，使藍營人士日前對媒體放話透露，該紀錄片是在柯文哲任內完成，內容免不了會美化柯文哲政績，恐進一步推升柯的氣勢。

到了13日下午，被問到此活動是否淪為造勢場合？只見柯文哲並未正面回應，快速步入會場；而隨後輪到蔣萬安進場，被問及相同問題時，仍不予回應地快速入場。

不過，只見18分鐘的精華短片中，幾乎有五分之三都在講台北市的歷史，剩下五分之二則是輪流提及歷任市長，包括吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌的市政建設，輪到柯文哲時，除了提及西區門戶計畫等政策外，該片旁白說出柯文哲的口號「開放政府全民參與」，且有柯文哲的訪談畫面，但比較與歷任首長的影片長度，似乎並沒有比較特別。

馬英九致詞時提及，自己參加2007年內湖廠商新春團拜時，收到廠商送的紀念碑，上面寫有「內科之父」，「有人問我是胸腔內科，還是腸胃內科，你們說呢？」

但只見馬英九上一秒還在對「內科」開玩笑，下一秒直言「唯一遺憾就是大巨蛋還沒完成，預祝蔣萬安市政越來越好，盡快完成大巨蛋，拜託拜託。」而坐在一旁的柯文哲一直維持招牌表情，只有聽到大巨蛋時，微微轉頭看了一下馬英九的講稿。

不僅如此，輪到郝龍斌致詞時，郝先提及馬英九任內爭取花博、聽奧等，而他任內則透過公務員努力完成，並且爭取到2017世大運，在柯文哲任內完成，「做市長，基本上不只要有執行力，更重要要有『成功不必在我』的心態，一棒接一棒，讓整個台北市持續發展下去。」

會後，被問到會不會覺得該場活動變捧柯大會？蔣萬安受訪時僅說，這是柯市府時期的文化局規劃紀錄片，就是非常單純。