快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

▲媒體人朱凱翔 。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

雲林縣議員陳芳盈12日表示，名嘴朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」，事後卻見對方在節目上痛批朱學恒，讓她大罵「你比朱學恒還噁心！」事後朱凱翔發文道歉。13日又有受害者出來指控，C（朱凱翔）是政治／媒體界的性騷擾慣犯，有受害者在飯局上被偷親、還不斷牽手、偷抱，「C不只欠陳議員、所有被他性騷的女性一個道歉，更應該退出直播界，退出政治界。」

受害者Z小姐表示，C是政治／媒體界的性騷擾慣犯，在圈內幾乎沒有人不知道他在KTV裡是什麼德性，只要有跟他同場過的女記者／女政治幕僚，應該都逃不過他的魔爪，但因為權勢不對等，又或是在同一個圈子，很多人一直隱忍至今。

Z小姐表示，2020年的6月21日，某次在KTV的餐敘中，C一到現場，就開始拉著她與Ａ一起唱歌，出於禮貌以及不清楚他的為人，她們並沒有想太多，但後來才發現，C想做的根本不是唱歌，C開始撫摸她的手，堅持要跟她手牽手一起合唱，期間還一直要抱她，對Ａ也是一樣。

Z小姐指出，當時她有試圖閃躲，還有眼神示意男性友人來幫忙，但C總有辦法藉酒醉又黏回她們身邊，她真的感到非常的不被尊重，也很生氣，好歹大家也是同業，更是朱男好朋友的朋友，為什麼要被這麼輕蔑的對待？後來，終於有男性友人看不下去大喊，「XXX你不要把這裡當林森北路好不好？」

Z小姐表示，雖然C仍然沒有因此收起他的鹹豬手，但對於當時這位男性友人的仗義執言，至今仍覺得很溫暖跟感激。 她說，大部分的性騷擾現場，不只是女性沒有勇氣拒絕，在場的男性也很難站出來制止，還好當時有她跟Ａ相依為命，才沒有受到太嚴重的侵犯。

陳芳盈表示，自己接到Z小姐血淚斑斑、被C性騷擾的控訴，「我直接說，那個C，就是朱凱翔，請朱凱翔有膽就直接告陳芳盈，如果不敢告，就請像Z小姐所說的，宣布滾出直播圈、滾出政論圈，我還看到一些朱凱翔的媒體朋友，到現在還在護航朱凱翔，我對這些人感到不齒！你們甚至比朱凱翔還可恥。」

陳芳盈痛批，「因為就是有你們的縱容還有護航，朱凱翔才敢這麼囂張！謝謝Z小姐，她因為工作的各種原因，不能夠具名的站出來，但她願意把故事公布出來，我真的非常非常非常非常的感謝，謝謝Z小姐，謝謝妳讓我不孤單，也謝謝妳讓其他被朱凱翔性騷擾的女性不孤單。」

受害者Z小姐投訴全文：

謝謝 陳芳盈 雲林縣議員 揭露C的性騷擾醜聞，看到C沒有誠意的道歉，看到還有很多人還在幫C說話，看到C的直播節目還在繼續，其實滿難過的，因C絕對不是「不小心犯錯一次」，C是權勢性騷以及對女性無差別性騷。

C是政治／媒體界的性騷擾慣犯，在圈內幾乎沒有人不知道他在KTV裡是什麼德性，只要有跟他同場過的女記者／女政治幕僚，應該都逃不過他的魔爪，但因為權勢不對等，又或是在同一個圈子，很多人一直隱忍至今。

2020年的6月21日（為什麼記得日期，因為我當天就傳訊息跟朋友求救，對話紀錄都還在）應該是我跟C第2次見面，總之就是很不熟的狀態，地點是某錢櫃，當天的包廂內，除了我跟另一名女同業Ａ之外，其他全部都是男性友人，有政治幕僚也有記者。

C一到現場，就開始拉著我與Ａ一起唱歌，我們出於禮貌以及不清楚他的為人，並沒有想太多。但後來才發現，C想做的根本不是唱歌。C開始撫摸我的手，堅持要跟我手牽手一起合唱，期間還一直要抱我，對Ａ也是一樣。

當時我有試圖閃躲，還有眼神示意男性友人來幫忙，但C總有辦法藉酒醉又黏回我們身邊。我真的感到非常的不被尊重，也很生氣，好歹我們也是同業，更是朱男好朋友的朋友，為什麼要被這麼輕蔑的對待？後來終於有男性友人看不下去大喊：「XXX你不要把這裡當林森北路好不好？」

雖然C仍然沒有因此收起他的鹹豬手，但對於當時這位男性友人的仗義執言，至今仍覺得很溫暖跟感激。大部分的性騷擾現場，不只是女性沒有勇氣拒絕，在場的男性也很難站出來制止，還好當時有我跟Ａ相依為命，才沒有受到太嚴重的侵犯。

但後來Ａ才告訴我，

朱凱翔曾經親他！！！！

朱凱翔曾經親他！！！！

朱凱翔曾經親他！！！！

2019年Ａ在結束某場造勢行程後，大家一起去吃飯，當天的飯局很吵雜，Ａ為了聽清楚Ｃ講的話，就湊上耳朵靠近聽，結果朱竟然直接親Ａ，Ａ嚇了一大跳，但當時也不知道該如何反應，其他與會者似乎有瞥見，就問「剛剛他...是親你嗎？」

同場的男性友人後來也為沒能阻止這一切向A致歉。在這些事件過後，我跟Ａ只要有Ｃ會出現的飯局、場合，我們一律都不去。但事情還沒結束，後來Ｃ輾轉得知我說他是性騷擾慣犯，希望有機會可以跟我解釋，剛好有一個唱歌局，前輩就邀請C過來。

他一來就把我拉到旁邊，一直說「我真的沒有性騷擾，不然你跟我說我哪時候性騷？」我跟Ｃ說，我就是受害者，我也親眼目睹你性騷擾別人，Ｃ持續藉著酒意說他真的沒有，最後又補一句，「我可以抱你嗎？」我當下真的要吐，而且黑人問號到不行。

我竟然在期待他有性騷他人的自覺，還有真心道歉？這幾天我又翻出之前跟朋友的對話紀錄，試圖還原之前的記憶。在被騷擾的當下，我傳了封訊息給正要來的友人。

我：快來救我，XXX好恐怖

友人回：我知道啦，你沒看過他更恐怖的

事發過後，我也跟另一位跟朱男熟識的友人抱怨

我：朱真的令人作嘔，一直狂牽我手、抱我，你們怎麼受得了？

友人：他沒約你開房間喔？沒有要你親一下嗎？

這些對話都代表，大家都知道朱的惡行惡狀，我不是第一個，也不是最後一個，比我受到更噁心對待的多的是。而這種人竟然可以上節目化身正義使者，替被性騷的台北市議員鍾沛君討公道，利用性騷擾話題賺取通告費，站在女性的傷痛上消費女性，真是沒有天理。

C不只欠陳議員、所有被他性騷的女性一個道歉，更應該退出直播界，退出政治界。就算這樣，也不能彌補C對許多人造成的傷害。如果在每個這種場合，能有多一點人擁有道德勇氣，去阻止或制止C對年輕的女生下手，或許Ｃ就不敢如此猖狂。下一次，我一定會直接喝止任何人對我性騷擾，更會拿出道德勇氣阻止這些事情在我身邊發生，希望你們也都能。