MeToo燒不停！媒體人：別只當選舉政黨攻防　更深的是「悲恨怒吼」

▲媒體人賴麗如。（圖／翻攝自賴麗如臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期政壇性騷擾爭議不斷，儼然成為政治圈的「#MeToo」事件，對此，媒體人賴麗如12日也在臉書撰文指出，與其說是選舉政黨的攻防，更深層的是「悲恨的怒吼」齊發與寒蟬效應的壓迫後作力，強調「別把齷齪當附庸風雅」，台灣最難能可貴的是自由，但自由不等於上位者霸淩的自由。

「別把齷齪當附庸風雅」，賴麗如指出，全台「#MeToo」大流行，煙硝延燒，不只是政黨、媒體，應連民間企業都要重視起「平權」議題。如此氾濫，只是證明有多少被害者隱忍帶來的連鎖爆發效應。她認為，與其說是選舉政黨的攻防，更深層的是「悲恨的怒吼」齊發與寒蟬效應的壓迫後作力，但這些能夠被爆出來的事件，代表當事人還有尋求管道的路徑，那些從來都無法發聲的黑數呢？

賴麗如透露，自己在過去職業的生涯中，也遭受過類似的情境，只是她比較幸運，她是勇敢能爲自己爭取權益的人。她也提到，職場性騷擾最麻煩的是權力不對等的霸凌問題，當民眾遇上有錢人就已經是小蝦米對抗大鯨魚，更何況是遇到政客與媒體人，「要發聲」更是難如登天。

賴麗如強調，身爲媒體人、新聞工作者，要謹慎客觀「善用」自己的第四權，並非擴張自己的權勢，那簡直丟光媒體人的臉，實不配當新聞工作者。她也批評，有關單位不應只是立牌委員會，拿著民脂民膏，形同虛設，「硬不起來」的人格特質之人，配做性平委員嗎？如果喜歡強人所難的人是加害人，那這些放過他們的人也就是「共犯」。

賴麗如表示，這些人卑劣噁心的行為，在某個角度上是息事寧人的心態造就出來的，她直言，「建議如果有錢又有權，省這點錢的意義是？欺負良家婦女會讓『沙豬族』有解鎖成就的快感？這無疑是病態心理主義的興奮劑。」她最後再強調，加害者才是丟臉的，完全搞不懂台灣的女生為什麼總覺得被害人應該感到丟臉，有事嗎？