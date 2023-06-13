托嬰中心悶死女嬰！新北市府稱已裁罰　她批：家屬質疑的行政疏失呢？

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某托嬰中心於去年4月12日，有一位未滿周歲的女嬰，疑似遭蓋棉被悶頭致死。受害女嬰母親在立委王婉諭陪同下公布監視器畫面，並批評新北市政府在行政調查上的疏失。新北市社會局則回應已向該機構和當事托育人員最高罰緩各24萬元，並要求該中心歇業。對此，王婉諭批評，社會局對家屬提出諸多行政疏失都不肯正面回應，「這不是傲慢，什麼才是？」

受害者庭庭的母親上午開記者會沈痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近20分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力。

庭庭母親指出，社會局提出的報告稽查顯示，事發前一個月就有社會局稽查，卻無抽查監視器畫面，稽查人員草率如此，讓該托育機構通過評鑑，評鑑還可以相信嗎？勘驗監視器畫面後，發現負責人太太全程陪同稽查人員，稽查人員跟負責人太太更是師生關係、毫無避嫌，新北市社會局難道都不知道嗎？草率稽查以及多項行政疏失，請求監察院介入調查。

庭庭母親表示，新北市政府應發揮地方政府稽查責任，結果發生如此離譜的重大案件，托育根本不安全，「我送托女兒僅僅11天就發生這件事，不要再拿孩子口號當選舉手段，我公布這件事，是希望我的寶貝女兒並非過失致死情況下犧牲，而是被兇手、托育員捂在口鼻多次才窒息身亡，她才九個月大，不要讓她平白無故犧牲。」

新北市社會局稍早僅回應，「案發後有裁罰24萬元，目前托嬰中心已停業」，對此，王婉諭痛批，家屬指出的行政疏失，包括稽查後仍沒發現違規的照顧行為、事發後以司法訴訟為由拖延行政調查程序，且仍有兩名不當對待的托育人員未受行政調查、家長說明會只找受害家長一人出席等，都不肯正面回應。這不是傲慢，什麼才是？

王婉諭也點出新北市府4大行政疏失，包含：第一、家長想看監視器畫面，但檔案未備份，庭庭過世後，庭庭媽媽到新北市社會局，希望看監視器畫面，卻發生令人困惑的情況。

王婉諭指出，事發後，新北市社會局查扣監視錄影主機，沒有完整備份事件發生當天與事前一個月的畫面，就讓警方將監視器主機帶走。導致庭庭媽媽根本沒辦法第一時間透過監視器畫面，了解自己的女兒在托嬰中心遭遇怎麼樣的對待。只能無助地尋求各種管道，「我曾協助其他縣市的陳情案件，同樣發生在幼兒園或托嬰中心，就有在影像移送檢調前先行備份，並由局處人員清查。新北市府提供的協助顯然不夠積極！」

第二、不開家長說明會，讓庭庭媽媽成為箭靶

王婉諭指出，庭庭媽媽看到監視器畫面中，教保員讓其他小孩也趴睡、棉被蒙頭，擔憂這樣的行為一再重複，讓其他小孩也因窒息死亡，因此積極請求新北市政府社會局，依據《兒虐案件調查指引》通知其他家長，一同召開家長說明會。

王婉諭表示，新北市政府在事發後兩個月，才終於召開「家長說明會」，卻只邀請庭庭媽媽，完全沒有其他家長參加。其他家長只能從片面資訊推敲案件全貌，無從得知自己的孩子要不要轉托，因而憂心不已。這些累積的負面情緒，更在托嬰中心被社會局勒令停業後一次爆發。也有部份家長遭到誤導是，因為庭庭媽媽找民代施壓，所以托嬰中心才「被迫停業」，讓庭庭媽媽在痛失女兒後，遭受莫須有的指責。



第三、拿司法程序當擋箭牌，不肯進入行政調查

王婉諭指出，事發後，庭庭媽媽曾問，什麼時候會召開行政調查。沒想到社會局卻說，「案件進入司法調查程序，就要暫緩行政調查程序」。

王婉諭直言，這絕對是行政機關在兒童遭受虐待及不當對待案件中，最常使用的推託之詞，沒有法律依據。因為在陳情案中，不只一次有行政機關這樣推託，因此我曾召開協調會並發函確認，行政調查與司法程序兩者完全沒有先後之分，可以同時進行。

第四、事發前一個月稽查，竟未發現不當對待行為

王婉諭表示，今天記者會上，庭庭媽媽也說，社會局的稽查沒有落實，評鑑根本就不值得信賴。社會局提出的稽查報告，顯示事發前一個月（3 月 11 日）托嬰中心就有接受稽查，但卻沒有抽查監視器錄影畫面，以致於讓嬰兒趴睡、棉被悶頭這些完全不合理的照顧方式，都沒有被即時糾正。稽查人員草率讓這間托嬰中心通過評鑑，讓庭庭無辜犧牲。

▼立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

