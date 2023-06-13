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來台入這行3天就嚇跑！媽祖要她堅持下去　結果一做15年

▲阮氏莊獲優良照顧服務員表揚，由宏仁醫院護理部主任蕭麗紋頒獎。（圖／宏仁醫院提供）

▲阮氏莊(左)獲優良照顧服務員表揚，由宏仁醫院護理部主任蕭麗紋(右)頒獎。（圖／宏仁醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

超棒！十幾年前，剛入行「照顧服務員」才3天的阮氏莊，就被喘不過氣的長輩嚇到離職，但媽祖卻指示她不要轉行，阮氏莊只好請媽祖庇佑讓她做下去，她秉持把病人當家人心態，回鍋一做就是15年，今獲宏仁醫院「優良照顧服務員」表揚，驚呼「沒想到會獲獎」。

46歲的阮氏莊23年前從越南嫁來台灣，生了3個小孩，為了貼補家用，到宏仁醫院擔任照顧服務員，但欠缺照顧經驗的她，一開始目睹病患喘不過氣、劇烈咳嗽的容貌，回家竟嚇得做惡夢無法睡覺，甚至還感冒生病，丈夫也心疼要她轉行，3天後就職離。

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▲阮氏莊獲優良照顧服務員表揚，由宏仁醫院護理部主任蕭麗紋頒獎。（圖／宏仁醫院提供）

感冒痊癒後，對媽祖有虔誠信仰的阮氏莊，內心仍掙扎著想幫家裡賺錢，卻又不知何去何從，到廟裡向媽祖擲筊是否可轉行，竟都未獲允杯，納悶詢問媽祖「是要我繼續做照顧服務員嗎」？才連獲3個允杯，讓阮氏莊嘖嘖稱奇，只好祈求媽祖庇佑她身體健康，她才有辦法繼續做。

這一行走來轉眼已經15年，阮氏莊說「很感恩天公伯」，讓她有好的工作，一個月賺五、六萬照顧家庭，如今子女都已成人，女兒還念了護理系，媳婦也到宏仁醫院當照顧服務員，內心很滿足、快樂。

▲阮氏莊獲優良照顧服務員表揚，由宏仁醫院護理部主任蕭麗紋頒獎。（圖／宏仁醫院提供）

阮氏莊坦言，照顧病人也有辛苦的地方，尤其遇到失智患者，有時對方甚至有攻擊性，但是一想到自己也會老，自己也可能會生病，如果有一天自己躺下來也是這樣，隨即提醒自己把病人當家人，把服務當做功德，堅持照顧的品質。

阮氏莊說，早年來台時，越南老家很窮，連電話都沒有，想跟母親講話，一周只能講一次，還要請母親到鄰居家借電話，如今時空變遷，她在台灣也已經當阿嬤，很開心自己的工作努力獲肯定，最想做的事就是打視訊電話回家跟媽媽分享喜悅。

▲阮氏莊獲優良照顧服務員表揚，由宏仁醫院護理部主任蕭麗紋頒獎。（圖／宏仁醫院提供）

宏仁醫院護理部主任蕭麗紋說，宏仁醫院把每年六月第二周的周二訂為「照顧服務員節」(照服節)，展現對照服員的重視，今年已邁入第十四屆，看到阮氏莊努力細心的身影，內心很感動也與有榮焉。

宏仁醫院表示，台灣即將在後年邁入超高齡社會，長照需求量能大增，鼓勵民眾考取相關證照，該院也持續釋出照顧服務員職缺，提升照顧服務品質，目前院內最年輕的照顧服務員22歲，歡迎民眾一起投入醫療照顧服務產業。

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