一個便當價！彰化標售2戰未釐清土地　「最便宜」105元曝光了　

▲彰化縣政府標售二戰未釐清土地。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府自2011年起代為標售地籍未能釐清權屬土地，至今仍有600多筆，今年度釋出29筆土地，土地面積從10多平方公尺到9000多平方公尺，其中一筆位於二水鄉裕民段標售底價比一個便當還便宜，只有105元，消息一出引發熱議，這塊超便宜土地今天也曝光。

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▲比便當便宜的標售土地。（圖／民眾提供）

地政處調查，位於二水鄉裕民段這筆土地，現在目測為畸零地，面積有3.7坪，這塊土地有10人持有、但原土地登記名義人陳男只持有該3.7坪土地的千分之一，附近民眾對購買這塊土地呈現兩極，有的說這塊土地雖說只有小小部分持分，若鄰居能花100多元買來使用那是最好的，活化再利用，不過也有人說，買這塊土地要跟其他9人分，但陳男的土地只佔其中的千分之一，不如拿來買便當還比較划算。

地政處指出，台灣光復初期遺留的權利內容不符或與現行法令規定不符之地籍問題，彰化縣有3645筆無法處分土地，多數又被占用或無人管理，引發不少爭議，在政府修改地籍清理條例後，縣府從2011年起代為標售解決爭議，至今仍有600多筆。

▲彰化縣二水鄉裕民段標售105元土地。（圖／民眾提供）

地籍科今年度首批標售公告29標土地，有的在搶手的黃金地段、也有的住宅區、甚至丙種建築用地都有，依市價訂底標價，此次最低底價105元落在二水鄉裕民段3.7坪土地、面積最大土地是芳苑鄉文津村18,356㎡，22人持分，建築用地，底價37.6萬元、另外價格最高的土地，芬園鄉中崙段土地4,343㎡，4人持分，屬丙種建築用地，底價1710萬。

地政處蔡和昌處長表示，各標號土地權利人及利害關係人於決標前仍可檢具相關證明文件向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，以確保自身權益。欲參加投標的民眾可向地政處地籍科、地政事務所免費索取投標書件，亦可至地政處網站下載使用。如有疑問，請電洽地籍科詢問。