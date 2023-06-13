3度脫光尾隨夜歸女打手槍　變態男辯「我控制不了」下場曝

▲男子脫光尾隨女子自慰打手槍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名22歲李姓男子，在寒冷的冬夜裡竟全身脫光光，尾隨女子還自慰打手槍，一旁有住戶看見男子的誇張行徑，立即大喊「抓賊」並報警，男子一驚立即轉頭逃跑，他向警方坦承「這已經是第3次了」、「因為一時性慾衝動、控制不了自己」，彰化地院審結，依犯公然猥褻罪判處拘役30日。可易科罰金。

這起案件發生在今年1月31日凌晨0時20分許，男子站在花壇鄉金墩村西前巷口全身赤裸，一路尾隨單獨夜歸女子，為了滿足性慾，右手不停地打手槍，住在附近的女性居民親眼目睹男子的行徑，見義勇為大喊「抓賊」並報警，李男才停止動作，轉頭跑離現場。

李男在警詢、偵訊中坦承不諱，說這是他第3次脫光光在大馬路打手槍，並稱一時性慾衝動，控制不了自己。被害女子說，她現在夜歸停車後會轉頭看，會擔心、害怕，怕哪天變態突然對她不利；另外，連勇敢大喊「抓賊」的住戶也害怕得不敢出門。

法官審酌李男不顧公眾場所他人的感受，造成見聞者心生反感，亦破壞社會善良風俗，惟念及被告犯後尚知認錯、坦承犯行，犯後態度尚可，依犯公然猥褻罪判處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。