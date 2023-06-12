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蓋在水溝上！彰化這所公園廁所超簡陋　遊客驚：蜜蜂好多　　　　

記者唐詠絮／彰化報導

二水鄉滑水步車公園，緊鄰台鐵集集線與西部列線，一旁還有自行車鐵馬道，成為「三鐵」特色景觀，近日被踢爆，一旁有個蓋在灌溉渠上的廁所超「陽春」，僅有一片鐵皮遮蔽、拉屎時屁股還會涼涼的、方便的是噗通而下不用沖，直接流走，難道沒有違反廢清法？遊客還發現地上還圍著蜜蜂狂嘖，傻眼質疑「這很甜嗎」。

▲彰化二水廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉有廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供，以下同）

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▲彰化二水廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉有廁所蓋在灌溉溝渠上。

滑水步車公園，位在裕民橋下，是二水鄉公所透過中央補助400萬元，將橋下閒置空間改造成親子滑步車公園，2021年9月完工啟用後，吸引不少遊客前往，公園旁有灌溉溝，水溝上有一個僅有超簡單的廁所，還噴上「男廁」2字，成為特殊的景觀。

▲彰化二水廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉滑車步道。

近看這廁所蓋的真的不簡單，在溝渠前後左右立4支架，上面蓋屋頂，周圍用鐵皮圍籬圈住，僅留一人站立如廁，下面就是潺潺流水，裡面還放置一個水桶，應該是拉屎時用來汲水沖洗使用，雖然陽春，但尿急時，使用上也相當的方便，但有遊客發現．在一旁還圍著許多蜜蜂四處狂舔，傻眼的狂冒問號「這是屎尿很甜嗎」。

▲彰化二水廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供）

▲廁所內還備有水桶可供汲水沖屎尿。

環保局指出，這廁所已經違反廢棄物清理法27條，有可能開罰1200元至6000元罰鍰。公所指出，以前的裕民橋下有不少街友在此地居住，這簡易廁所應該就是當年蓋的，而2年前滑水步車公園啟用後，也跟一旁的果農協調，請他們能將↑廁所拆除，但由於公所不是灌溉渠管轄機關，因此也留置至今，而滑水步車公園未來將再增建停車場及公廁，一旁的水心之初大草原設有公廁，遊客可以前往使用。

▲彰化二水廁所蓋在灌溉溝渠上。（圖／民眾提供）

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