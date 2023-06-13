「XD偽鈔」再現！槍毒犯擁54萬元假鈔　想「黑吃黑」大撈

▲XD序號偽鈔又出現了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

「XD」偽鈔重出江湖！彰化刑大今天公布破獲槍枝及毒品案件，賴姓及詹姓犯嫌分別持有非制式手槍、子彈及大批毒品，竟有543張序號「HR484268XD」、及重達8公斤製造咖啡包的不明原料，犯嫌用假錢及假咖啡包伺機「黑吃黑」來大撈一筆，全被警方逮捕移送，檢方聲請羈押獲准。

▲咖啡包毒品原料不明。（圖／記者唐詠絮攝）

詹男跟旗下小弟抬棺撒冥紙向被害人討錢，被警方列為治平對象，警方前往圍剿攻堅，在小弟住處發現，地上還堆滿一包包約11公斤淡綠色及白色不明原料，分裝製成咖啡包，還以每包500元的價格向毒友兜售，由於詹男另犯有案被判5年有期徒刑定讞，直接發監執行。

而大村鄉賴男則擁槍自重，販賣第一、二級毒品海洛因及安非他命供不特定人施用，並於賴嫌住、租居所及使用車輛查獲毒品、非制式手槍2枝及子彈15顆，還有543,000元「XD」千元偽鈔，警方正追查上游，犯嫌全被依違反槍砲彈藥、毒品危害、組織犯、恐嚇取財及傷害等罪嫌送辦。

警方呼籲，學期即將結束，接下來7、8月暑假期間警方將啟動「青春專案」，全力投入打詐、掃黑、肅槍及緝毒的治安工作，維護青少年暑期安全，也提醒學子注意自身安全，切勿涉及不當場所，避免沾染毒品、遭吸收加入幫派或成為詐騙車手。