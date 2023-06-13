　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲挑戰2024總統大選，近來積極拋出各種政見，也成功引發討論，帶動聲勢。對此，中廣董事長趙少康13日則在臉書針對他近期的發言提出六個大疑問，也批評他變來變去、見風轉舵，是不是為了騙選票？

趙少康指出，柯文哲為了選總統拚聲量，最近話題特別多，最新的說法是要邀請前時代力量立委黃國昌擔任法務部長，而黃國昌2010年在廢死聯盟發表過公開信，明確表達不認同台灣的死刑制度，但是執行死刑是法務部長的權責之一，現在還有38位已經定讞的死刑犯沒執行，他質疑，如果黃國昌當法務部長，會依法執行嗎？選黃國昌當法務部長，代表柯文哲支持廢死嗎？

第二個問題，趙少康提到，柯文哲曾經高舉「台灣獨立」的布條，今年二月拜會台灣國家聯盟時，說自己的兩岸立場跟獨派一致，更承認自己的「兩岸一家親」是為了和中國交涉，卻在今年訪美後說，美國清楚表達不支持台獨，想知道民進黨參選人賴清德怎麼回應，「柯文哲要不要先說明一下，自己的兩岸政策到底是什麼？」

第三個問題，趙少康舉出，柯文哲也舉過「2014終結核四」的標語，為了選總統，又跟學生說要務實處理能源政策，核四蓋也對，不蓋也對，不能只要台積電卻不要核電，他大批，變來變去見風轉舵，柯文哲的能源政策到底是什麼？再者，他提到，柯文哲說「核食日本人能吃，台灣人沒理由不能吃」，但是2021年開放福島食品進口時，民眾黨開了記者會，罵蔡政府把核食改名「福食」是「抽換概念」，民進黨不該強逼我們吞核食，他不禁諷刺，「難道柯文哲到了日本就換了腦袋？」

第五個問題，趙少康指出，柯文哲說，台灣漁民不是要爭釣魚台那塊土地，只是希望能在那裡捕魚，還說改革國防的方案就是要培養網軍來癱瘓對岸的網路。針對這些說法，他質疑，面對總統最重要的國防、外交職權，柯文哲真的準備好了？

趙少康最後提到，柯文哲說視駐日代表謝長廷為人生導師，還坦承自己私底下「民進黨朋友比國民黨朋友還多」，也反對「下架民進黨」口號，更曾說自己政治傾向「墨綠」。對此，他也大批，柯文哲刻意淡化自己的「白皮綠骨」是不是為了騙選票？

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊／小哥哥艾理「開砲孫生媽」後首同台！　現場零互動
快訊／12縣市「豪大雨特報」！　雨彈升級
快訊／暴雨狂炸！　國道1號「5車連撞」人員受困
快訊／金崙大橋死亡車禍！　22歲男宣告不治
館長「直播邀1大咖」一晚斗內破17萬！　衝上台灣第一名
快訊／震撼彈！　衛視中文台、電影台全面退出台灣
快訊／要退選了？　林飛帆1630記者會正面對決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

綠猛攻餵藥案想「問好問滿」侯友宜！　提案變更議程被封殺

林飛帆將宣布退選？　黃揚明：可止血！賴清德再展「摧到底」人設

「讓該死的人執行死刑」且恢復特偵組　藍17立委參選人7大訴求曝

民進黨今首開性平課　「性騷還有3案」周五處理

國民黨嘉縣第2選區立委參選人確定　由「他」對戰陳明文兒子

趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

邀50陸生來台遭疑「中共樣板青年」　馬英九：陸委會越來越像共產黨

新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜「主動」現身出席

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

綠猛攻餵藥案想「問好問滿」侯友宜！　提案變更議程被封殺

林飛帆將宣布退選？　黃揚明：可止血！賴清德再展「摧到底」人設

「讓該死的人執行死刑」且恢復特偵組　藍17立委參選人7大訴求曝

民進黨今首開性平課　「性騷還有3案」周五處理

國民黨嘉縣第2選區立委參選人確定　由「他」對戰陳明文兒子

趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

邀50陸生來台遭疑「中共樣板青年」　馬英九：陸委會越來越像共產黨

新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜「主動」現身出席

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童

林智堅抄襲案公益捐款落幕　驗證政治人物應具誠信

快訊／中台灣雨彈升級！12縣市「豪大雨特報」

南橫周四不封了　端午連假取消管制

大車隊前5個月合併營收創歷史新高　平台週邊與計程車媒合雙成長

一個便當價！彰化標售2戰未釐清土地　「最便宜」105元曝光了　

快訊／暴雨狂炸！國1嘉義5車連撞　人員受困搶救中...後方大回堵

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

張宇韶遭控性騷　媒體人：至少20女性投訴

已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

快訊／國防部公布48頁「全民國防應變手冊」

更多熱門

相關新聞

館長「直播邀1大咖」！一晚斗內破17萬　衝台灣YT第一名

館長「直播邀1大咖」！一晚斗內破17萬　衝台灣YT第一名

館長陳之漢昨晚直播請到民眾黨總統參選人柯文哲，結果斗內金額衝破17萬元，成為昨日台灣YouTube頻道「斗內排行榜第一名」；而上個月位居榜首的朱學恒，近來受到性騷事件影響，全面暫停直播，令人不勝唏噓。

LIVE／馬郝柯蔣同台　歷任市長齊聚

LIVE／馬郝柯蔣同台　歷任市長齊聚

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

柯文哲邀黃國昌當法務部長　王婉諭：政治像戀愛一樣、需要一些衝動

柯文哲邀黃國昌當法務部長　王婉諭：政治像戀愛一樣、需要一些衝動

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

關鍵字：

趙少康柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面