趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲挑戰2024總統大選，近來積極拋出各種政見，也成功引發討論，帶動聲勢。對此，中廣董事長趙少康13日則在臉書針對他近期的發言提出六個大疑問，也批評他變來變去、見風轉舵，是不是為了騙選票？

趙少康指出，柯文哲為了選總統拚聲量，最近話題特別多，最新的說法是要邀請前時代力量立委黃國昌擔任法務部長，而黃國昌2010年在廢死聯盟發表過公開信，明確表達不認同台灣的死刑制度，但是執行死刑是法務部長的權責之一，現在還有38位已經定讞的死刑犯沒執行，他質疑，如果黃國昌當法務部長，會依法執行嗎？選黃國昌當法務部長，代表柯文哲支持廢死嗎？

第二個問題，趙少康提到，柯文哲曾經高舉「台灣獨立」的布條，今年二月拜會台灣國家聯盟時，說自己的兩岸立場跟獨派一致，更承認自己的「兩岸一家親」是為了和中國交涉，卻在今年訪美後說，美國清楚表達不支持台獨，想知道民進黨參選人賴清德怎麼回應，「柯文哲要不要先說明一下，自己的兩岸政策到底是什麼？」

第三個問題，趙少康舉出，柯文哲也舉過「2014終結核四」的標語，為了選總統，又跟學生說要務實處理能源政策，核四蓋也對，不蓋也對，不能只要台積電卻不要核電，他大批，變來變去見風轉舵，柯文哲的能源政策到底是什麼？再者，他提到，柯文哲說「核食日本人能吃，台灣人沒理由不能吃」，但是2021年開放福島食品進口時，民眾黨開了記者會，罵蔡政府把核食改名「福食」是「抽換概念」，民進黨不該強逼我們吞核食，他不禁諷刺，「難道柯文哲到了日本就換了腦袋？」

第五個問題，趙少康指出，柯文哲說，台灣漁民不是要爭釣魚台那塊土地，只是希望能在那裡捕魚，還說改革國防的方案就是要培養網軍來癱瘓對岸的網路。針對這些說法，他質疑，面對總統最重要的國防、外交職權，柯文哲真的準備好了？

趙少康最後提到，柯文哲說視駐日代表謝長廷為人生導師，還坦承自己私底下「民進黨朋友比國民黨朋友還多」，也反對「下架民進黨」口號，更曾說自己政治傾向「墨綠」。對此，他也大批，柯文哲刻意淡化自己的「白皮綠骨」是不是為了騙選票？