LIVE／馬、郝、柯、蔣同台！歷任台北市長齊聚　藍憂助攻柯文哲

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安邀請歷任市長13日觀賞「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片，前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲確定同台；但由於該片為柯文哲時代製作，對於柯文哲大加美化，藍營人士擔憂，恐成為柯文哲造勢大會，而《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

根據北市府規劃，此場活動於13日下午2時45分開場，先由中研院台灣史研究所長許雪姬進行引言，接著放映約18分鐘的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》精華版，並邀請歷任市長進行談話與合影，而蔣萬安則於會後接受媒體訪問；而與會的來賓，除了前市長陳水扁不克出席外，吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌和柯文哲等人皆會到場。

不過，國民黨2024母雞、總統參選人侯友宜在提名後陷入黨內整合不順問題，包括鴻海集團創辦人郭台銘與地方派系、韓粉族群反撲，加上又出現新北幼兒園餵藥風波，以及柯文哲近期民調逐漸升高超車，使侯深陷市政與選舉兩頭燒窘況。

藍營人士透露，因為紀錄片是在柯文哲市長任內完成，內容免不了會美化柯文哲政績，恐進一步推升柯的氣勢，也營造出馬英九、郝龍斌、蔣萬安三人替柯文哲背書氛圍。

▼民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）