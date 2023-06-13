　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／馬、郝、柯、蔣同台！歷任台北市長齊聚　藍憂助攻柯文哲

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安邀請歷任市長13日觀賞「世紀擘畫-1920年以來的台北市長」紀錄片，前市長馬英九、郝龍斌、柯文哲確定同台；但由於該片為柯文哲時代製作，對於柯文哲大加美化，藍營人士擔憂，恐成為柯文哲造勢大會，而《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

根據北市府規劃，此場活動於13日下午2時45分開場，先由中研院台灣史研究所長許雪姬進行引言，接著放映約18分鐘的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》精華版，並邀請歷任市長進行談話與合影，而蔣萬安則於會後接受媒體訪問；而與會的來賓，除了前市長陳水扁不克出席外，吳伯雄、黃大洲、馬英九、郝龍斌和柯文哲等人皆會到場。

不過，國民黨2024母雞、總統參選人侯友宜在提名後陷入黨內整合不順問題，包括鴻海集團創辦人郭台銘與地方派系、韓粉族群反撲，加上又出現新北幼兒園餵藥風波，以及柯文哲近期民調逐漸升高超車，使侯深陷市政與選舉兩頭燒窘況。

藍營人士透露，因為紀錄片是在柯文哲市長任內完成，內容免不了會美化柯文哲政績，恐進一步推升柯的氣勢，也營造出馬英九、郝龍斌、蔣萬安三人替柯文哲背書氛圍。

▼民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者袁茵攝）

▲▼民眾黨主席柯文哲8日赴公益社團法人日本外國特派員協會（FCCJ）。（圖／記者袁茵攝）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
直擊／小哥哥艾理「開砲孫生媽」後首同台！　現場零互動
快訊／12縣市「豪大雨特報」！　雨彈升級
快訊／暴雨狂炸！　國道1號「5車連撞」人員受困
快訊／金崙大橋死亡車禍！　22歲男宣告不治
館長「直播邀1大咖」一晚斗內破17萬！　衝上台灣第一名
快訊／震撼彈！　衛視中文台、電影台全面退出台灣
快訊／要退選了？　林飛帆1630記者會正面對決

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

綠猛攻餵藥案想「問好問滿」侯友宜！　提案變更議程被封殺

林飛帆將宣布退選？　黃揚明：可止血！賴清德再展「摧到底」人設

「讓該死的人執行死刑」且恢復特偵組　藍17立委參選人7大訴求曝

民進黨今首開性平課　「性騷還有3案」周五處理

國民黨嘉縣第2選區立委參選人確定　由「他」對戰陳明文兒子

趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

邀50陸生來台遭疑「中共樣板青年」　馬英九：陸委會越來越像共產黨

新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜「主動」現身出席

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

綠猛攻餵藥案想「問好問滿」侯友宜！　提案變更議程被封殺

林飛帆將宣布退選？　黃揚明：可止血！賴清德再展「摧到底」人設

「讓該死的人執行死刑」且恢復特偵組　藍17立委參選人7大訴求曝

民進黨今首開性平課　「性騷還有3案」周五處理

國民黨嘉縣第2選區立委參選人確定　由「他」對戰陳明文兒子

趙少康連6問柯文哲！　怒批：說法變來變去、見風轉舵

邀50陸生來台遭疑「中共樣板青年」　馬英九：陸委會越來越像共產黨

新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜「主動」現身出席

幕後／私幼餵藥案狂燒！考驗侯友宜危機處理　朱立倫擬操盤選戰

聖約翰科大拚轉型　校系整併成5個「新學年只收193名新生」

張清芳揭蔡依珊兒只露手拍慈善照內幕　揪Cindy Chao做慈善助病童

林智堅抄襲案公益捐款落幕　驗證政治人物應具誠信

快訊／中台灣雨彈升級！12縣市「豪大雨特報」

南橫周四不封了　端午連假取消管制

大車隊前5個月合併營收創歷史新高　平台週邊與計程車媒合雙成長

一個便當價！彰化標售2戰未釐清土地　「最便宜」105元曝光了　

快訊／暴雨狂炸！國1嘉義5車連撞　人員受困搶救中...後方大回堵

快訊／幼兒園餵毒案延燒！　侯友宜主動進新北議會備詢

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

朱凱翔陷性騷風波！節目宣布暫停播出

朱學恒主動告發自己性騷　苗博雅揭3大算計

眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了

即／朱凱翔9字道歉　陳芳盈一封信回應了

即／柯文哲鬆口：當選後黃國昌當法務部長

陳芳盈揭朱凱翔性騷　深夜進急診室打點滴

周玉蔻嗆他恐成「色狼法務部長」　黃國昌：直接提告

張宇韶遭控性騷　媒體人：至少20女性投訴

已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

最美議員遭性騷！友人一句話讓她怒封鎖

快訊／國防部公布48頁「全民國防應變手冊」

更多熱門

相關新聞

館長「直播邀1大咖」！一晚斗內破17萬　衝台灣YT第一名

館長「直播邀1大咖」！一晚斗內破17萬　衝台灣YT第一名

館長陳之漢昨晚直播請到民眾黨總統參選人柯文哲，結果斗內金額衝破17萬元，成為昨日台灣YouTube頻道「斗內排行榜第一名」；而上個月位居榜首的朱學恒，近來受到性騷事件影響，全面暫停直播，令人不勝唏噓。

捷運環狀線南環段開工！

捷運環狀線南環段開工！

苗批朱欺騙大眾　鍾恐受N度傷害

苗批朱欺騙大眾　鍾恐受N度傷害

綠今開性平教育課　賴清德15日親自參與

綠今開性平教育課　賴清德15日親自參與

新北4月就接到餵藥案投訴？　綠：藍議員說的

新北4月就接到餵藥案投訴？　綠：藍議員說的

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲馬英九郝龍斌蔣萬安2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面