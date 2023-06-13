5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示：一定要注意

▲5億高中生母親。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台中一名身價5億的18歲賴姓男高三生，日前與26歲夏姓男地政士助理登記結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡。夏男家樓下的9樓鄰居向媒體透露，連續夢到蛇在追他，其中一隻還斷成3截。對此民俗專家一玄老師解夢，可能在指點他自己本身；此外，一玄老師也提到，若長輩「反孝服」會被抓交替。

夏男家樓下的9樓鄰居日前向媒體表示，聽到救護車聲才知道發生墜樓事件，在這之後，便一直夢到有蛇在追他，不僅如此，夢中的其中一隻蛇還斷成3截，後來到經常拜拜的土地公廟請示，才知這是土地公託「聖夢」。

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▲一玄老師解夢。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

對此一玄老師在《震震有詞》解夢指出，9樓、10樓的磁場是有點重疊的，因此10樓有發生任何一些事，跟9樓就會有些重疊，所以9樓鄰居也會夢到這些事情，只是說這個事情可能是在指點他自己本身，而不是在指點高中生的事情。

一玄老師說，蛇斷1截、斷3截可能是要告訴9樓鄰居，未來外出如開車等要多注意。一玄老師透露，在玄學當中，夢到蛇又分很多種，若夢到紅蛇49天內可能會有喜訊，暗紅色則有血光之災，金色或白色代表你有聰明智慧和財氣，若夢到綠色的蛇開車一定要注意，至於夢到黑色的蛇纏繞，代表家裡近期可能會有無妄之災或長輩會有病痛發生。

▲一玄老師提到，民俗中長輩不能去拜晚輩。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

一玄老師也提到，民俗中長輩不能去拜晚輩，因為怕父母放不下、內心糾結，第二是台灣有一說法叫「反孝服」，在習俗中會抓交替，是非常不好的，可能你的長者會被陸續再帶走；此外，晚輩若比家中長輩先過世，往生者的魂魄到地府去一定會先被鞭刑，鞭刑完才可以一一說明自己是怎麼死的，並且不能入祖先牌位，要等到功德圓滿。

◎《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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