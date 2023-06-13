進教堂拘捕逃逸移工！教會轟造成300人大恐慌　警還原現場說話了

▲員警追逃逸移工（紅圈）到一處教堂 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林警分局日前在執行打詐查緝車手勤務時，見3名男子在銀行前神色有異，準備向前盤查時，3人拔腿就跑，其中1人跑進一處天主教堂，在樓梯間將他逮捕，經查是名越南籍逃逸移工，事發後，天主教團體譴責警方闖入教堂，侵犯宗教自由及人權，警方表示，過程中無進入彌撒場地影響宗教進行。

5月28日晚間6時許，樹林警分局員警在執行查緝車手勤務，在中山路一段合作金庫前，發現3名男子神色有異，向前盤查時，3人轉身就跑，其中黃姓越南籍失聯移工，跑進附近一處天主教堂躲避查緝，員警尾隨進入教堂梯間將他逮捕，事後解送新北專勤隊。

▼員警騎機車（箭頭）追逃逸移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發後，天主教團體嚴厲譴責新北市樹林警分局，並將在14日上午10時，在立法院中興大樓會議室召開記者會，認為當天「樹林天主教正進行著主日彌撒，在全場約300人參與的活動中，警察直接闖入教堂查緝失聯移工，並將人上銬帶走，令當時所有在場參加彌撒的其他移工恐慌不已，我們深感這樣的行為對於宗教自由和人權的尊重構成了嚴重的侵犯，我們對此表示極度的關切和不滿。」

新北市樹林警分局否認侵害宗教自由及人權，表示在查緝過程中並未進入彌撒活動會場當中，對於宗教自由和人權的尊重未造成影響。更無驚擾到做彌撒的民眾，也未在眾目睽睽下無端盤查他人，由於教堂附近銀行林立，是員警反詐、防搶的巡邏重點區域，非刻意派人到教堂前巡邏或站崗。員警為查緝犯罪，預防危害發生，均依警職法規定查察，對於宗教自由亦絕對秉持尊重，不會有刻意侵擾行為。