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桃園女誤信「老師」滙230萬投資虛擬幣　警出示證據讓她夢醒

▲莊姓少婦聽信「老師」欲將積蓄230多萬投資虛擬貨幣。（圖／平鎮警分局提供）

▲莊姓少婦聽信「老師」欲將積蓄230多萬投資虛擬貨幣。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市28歲莊姓女子與丈夫相信網路投顧老師的話語，投資虛擬貨幣可獲得高額回報，將2人230多萬元積蓄臨櫃滙款，員警獲報前往勸阻，莊女還怪罪通報警方的行員妨礙他們投資發財。經員警告知此為假投資真詐財伎倆，並證明所滙戶為警示帳戶已有人受騙上當，莊女才恍然大悟遭詐騙停止滙款。

▲員警和行員聯手阻詐，讓莊女保住積蓄。（圖／平鎮警分局提供）

▲員警和行員聯手阻詐，讓莊女保住積蓄。（圖／平鎮警分局提供）

12日下午前往平鎮區環南路中國信託辦理匯款，由於莊女臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮區莊姓女子，稱與其丈夫日前在網路上結識一名投顧老師，聲稱可以透過投資虛擬幣賺取高額獲利，並向他們夫妻倆宣稱自己也因此獲利不少，莊女以為自己找到發財的方法，不疑有他準備將夫妻倆的積蓄投入致富。

於是莊女12日下午就拿著自己及先生的存摺及印鑑跑到銀行，準備匯款新臺幣31萬，並將先生帳戶裡的新臺幣200萬提領出來全數投入致富，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說莊女的行列。

一開始莊女仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他們夫妻倆投資發財，員警除了向莊女解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，並證明莊女準備受款的帳戶為警示帳戶，這時莊女才了解自己是遇到詐騙，莊女也立即感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。

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