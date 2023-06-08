　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團唬「當沖賺百萬」男投505萬拿不回　再掏錢誘車手面交逮人

▲▼ 假投資面交近百萬 臺西警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 假投資面交近百萬，警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林一名男子在網路上看到股票投資群組，加入後聽信群組成員說，可利用當沖來達到投資獲利百萬的機會，男子不疑有他投入505萬元，後續想要將獲利領出，卻被對方以各種理由推託，男子才驚覺受騙，配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將車手移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局臺西分局崙豐派出所日前接獲許男報案，他稱日前於網路上看到股票投資群組，在好奇心驅使下進入觀看，群組其中一名成員私訊說，有查證過這個群組的投資內容都是真的，旋即邀請許男點擊連結加入所提供之Line群組「幣銀幣商線下賣場專營USDT服務」，之後遭到詐騙集團鎖定。

▲▼ 假投資面交近百萬 臺西警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 假投資面交近百萬 臺西警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男約車手面交，警現場埋伏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

詐騙集團假冒客服人員向許男表示，可以藉由操作虛擬貨幣APP，利用當沖來達到投資獲利百萬的機會，該詐騙集團再提供人頭帳戶請其匯款、或相約地點面交款項，許前後投入約505萬元，後續想要將獲利領出時，對方卻要求申購股票或以「要先繳分成費用」等各種理由拖延，並表示需要儲值更多金額，才能把獲利領出，無論如何就是「不出金」，許男才驚覺受騙於是報警。

▲▼ 假投資面交近百萬 臺西警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將柯男移送雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方接獲報案後，得知許男6月5日將與詐騙集團人員相約超商門市面交取款85萬元，隨即部屬警力埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手柯男，另現場查扣相關犯罪工具及證物，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將柯男移送雲林地檢署偵辦。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
大東夜市大亂鬥！　炒麵老闆撂人暴力砸攤
快訊／5億高中生母激動喊：我兒子不可能跳樓
蔡黃汝罕公開性感辣照！　大露邪惡腿根
NBA震撼彈！　「控球之神」CP3將被釋出
黃仁勳變身「台股救世主」　一句話引爆外資買超重押
孫生前女友全說了！　分手後「每天醉生夢死」
獨／台大通過「林智堅條款」！　即日起實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追5億高中生死因！律師「申請6證據調查」　曝賴母每天以淚洗面

海關涉貪案擴大！檢再搜索帶回5官員　驚見「清潔品變動物疫苗」

外送員騙按摩女「吃麵聊天不做愛」卻砍死她　再判無期徒刑

硬翻皮包找到毒咖啡　涉嫌違法搜索...台南3警所長遭調查

男扮「法式娃娃」女廁偷拍：我就喜歡穿女裝　手機影片露餡

人夫控妻外遇　女兒作證「叔叔夾菜餵進媽嘴裡」仍慘敗

3天2度傳喚5億高中生母！質疑是氯化鉀害命　檢方聽到了急開庭

高雄變態狼超商隨機性侵單身女　二審判囚2年6月再賠100萬

新北男公園洗瓶子離奇亡！失足跌50cm深池塘溺斃　嚇壞晨運民眾

快訊／5億高中生案再開偵查庭！　檢方首度傳喚「夏父前妻」

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

追5億高中生死因！律師「申請6證據調查」　曝賴母每天以淚洗面

海關涉貪案擴大！檢再搜索帶回5官員　驚見「清潔品變動物疫苗」

外送員騙按摩女「吃麵聊天不做愛」卻砍死她　再判無期徒刑

硬翻皮包找到毒咖啡　涉嫌違法搜索...台南3警所長遭調查

男扮「法式娃娃」女廁偷拍：我就喜歡穿女裝　手機影片露餡

人夫控妻外遇　女兒作證「叔叔夾菜餵進媽嘴裡」仍慘敗

3天2度傳喚5億高中生母！質疑是氯化鉀害命　檢方聽到了急開庭

高雄變態狼超商隨機性侵單身女　二審判囚2年6月再賠100萬

新北男公園洗瓶子離奇亡！失足跌50cm深池塘溺斃　嚇壞晨運民眾

快訊／5億高中生案再開偵查庭！　檢方首度傳喚「夏父前妻」

「紅豆餅女神」大解放！　玩水「炸出南半球」粉絲全暴動

關山工商籃球隊員球鞋「開口笑」　產科醫捐贈球衣球鞋助圓夢

住北市忠孝東路是啥感覺？ 過來人搖頭：搬到「這裡」才知生活

迎接夏日到來　南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

快訊／谷底反彈　捷迅客戶新訂單開始拉貨、5月營收月增17.12%

快訊／今5時起偵獲37架次共機　國軍：執行遠海長航訓練、空中監偵

柯文哲會穩居第二？　前幕僚預言「這時機」民調會開始衰退

國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

霧霾末日景象曝光！全美逾1億人受威脅　紐約發100萬個N95口罩

【廣編】來去青田涼一夏！〈宗大時光生活節〉今夏週末限定登場

金毛汪闖智利足球賽場　玩具掉落→呆滯被抱走

社會熱門新聞

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

即／中檢突開臨時偵查庭　再度傳喚5億高中生母

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

台南女騎士撞電桿小腿噴飛！3機車連環撞她最衰

短裙、絲襪、細高跟　偷拍男精裝上陣偷拍被抓包

工人疑聚賭罵警「敗腎囝仔」　飆2句噴4萬元

貴婦網紅帶小王回家　前公婆討5千萬豪宅敗訴

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

更多熱門

相關新聞

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

40歲男猝死被丟包路邊　留下妻子和4幼女

雲林斗六市上月29日一處竹林邊有名紅衣男倒臥地上，明顯死亡，經調查為年約40歲的高姓男子，疑似吸毒過量猝死被吳姓友人丟包。高父表示，得知兒子死後，吳男曾來家中道歉，自稱「因為嚇到才丟下車」，但這種說法他根本聽不下去。

台西第一街獲全國社區營造五大獎

台西第一街獲全國社區營造五大獎

落花生慘無收成　張麗善籲農委會儘速公告天災救助

落花生慘無收成　張麗善籲農委會儘速公告天災救助

台塑企業今年獎助學金來囉！轉帳領獎超便捷

台塑企業今年獎助學金來囉！轉帳領獎超便捷

結束10年「2房小宅」時代　代銷大佬直言：房地產直接「關緊閉」

結束10年「2房小宅」時代　代銷大佬直言：房地產直接「關緊閉」

關鍵字：

雲林投資當沖

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

烏克蘭台灣志願兵殺同鄉　手榴彈丟戰友求刑15年

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面