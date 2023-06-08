詐團唬「當沖賺百萬」男投505萬拿不回　再掏錢誘車手面交逮人

▲ 假投資面交近百萬，警當場逮獲詐騙集團車手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林一名男子在網路上看到股票投資群組，加入後聽信群組成員說，可利用當沖來達到投資獲利百萬的機會，男子不疑有他投入505萬元，後續想要將獲利領出，卻被對方以各種理由推託，男子才驚覺受騙，配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將車手移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局臺西分局崙豐派出所日前接獲許男報案，他稱日前於網路上看到股票投資群組，在好奇心驅使下進入觀看，群組其中一名成員私訊說，有查證過這個群組的投資內容都是真的，旋即邀請許男點擊連結加入所提供之Line群組「幣銀幣商線下賣場專營USDT服務」，之後遭到詐騙集團鎖定。

▲男約車手面交，警現場埋伏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

詐騙集團假冒客服人員向許男表示，可以藉由操作虛擬貨幣APP，利用當沖來達到投資獲利百萬的機會，該詐騙集團再提供人頭帳戶請其匯款、或相約地點面交款項，許前後投入約505萬元，後續想要將獲利領出時，對方卻要求申購股票或以「要先繳分成費用」等各種理由拖延，並表示需要儲值更多金額，才能把獲利領出，無論如何就是「不出金」，許男才驚覺受騙於是報警。

▲警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將柯男移送雲林地方檢察署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方接獲報案後，得知許男6月5日將與詐騙集團人員相約超商門市面交取款85萬元，隨即部屬警力埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手柯男，另現場查扣相關犯罪工具及證物，警方訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將柯男移送雲林地檢署偵辦。