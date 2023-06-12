侵吞母親鉅款辯8年「賣淫收入」　法官判長女要還1485萬

▲嘉義呂姓婦人為節稅借用子女戶頭，匯入千萬來操作股票，長女卻趁機把錢占為己有。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名呂姓婦人經營KTV、超市、建設公司、加油站，並將收入拿來投資。呂婦為了節稅，長期借用子女的銀行帳戶投資股票，並握有子女在該銀行的存摺和印鑑。不料長女小琳(化名)竟到銀行變更自己帳戶的印鑑、重新申請存摺，將母親存在她戶頭內的千萬鉅款佔為己有。母女倆因而鬧上法院，全案審理時，小琳還說這是她多年賣淫所得，不過法官不採信，判她要還母親1485萬3066元。

判決指出，呂婦和過世的丈夫共生養3女1男。呂婦為了節稅，長年用子女的銀行帳戶買賣股票，而子女在該銀行帳戶的存摺、印鑑，也都由她保管。

呂婦主張，她於2010年12月23日賣掉鴻海股票，交割後共獲得1515萬元股款，並匯入長女小琳的帳號內，包含帳戶內原本的15萬餘額，和提領出來的45萬元，當時帳戶總共有1485萬餘元。不料小琳竟到銀行，聲稱存摺、印章遺失，申請了新存摺和變更印鑑章，將帳戶內的錢領出。她只好提告要女兒將錢還來。

全案審理時，小琳辯稱帳戶內的錢是她賣淫賺來的，她再將現金交由母親買賣股票，所以沒有提款的紀錄。因為母親要她把名下土地轉給其他手足，她認為母親偏心，擔憂戶頭裡的錢也會被母親盜領，母親又拒絕還她存摺和印章，她才自行將錢領出。小琳前夫也作證，他從2006年起就目睹小琳每月1、2次，每次拿約30、50萬元現金給呂婦。

法官根據呂婦提出的證據，認為呂婦買賣股票的金錢來源，來自她經營KTV、加油站、超市、建設公司，還有過世的丈夫曾當過幾任民代所累積的財富，KTV每個月有50萬元的收入，加油站每個月有15萬至25萬元的收入，超市每個月收入也是幾萬元，建設公司也有獲利等情，這些金額並非小琳聲稱自己賣淫8年的收入，判小琳應返還母親1485萬3066元，全案還可上訴。