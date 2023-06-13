一支手錶60萬！假親友誑投資　行員及警聯手戳破騙局

▲游姓婦人聽信假親友詐騙，前往銀行欲滙款60萬元購買手錶投資獲利。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市72歲游姓婦人接獲假親友通訊軟體，聲稱投資手錶可高獲利，遂前往銀行滙款60萬元，由於所滙帳戶有大筆資金出入，行員機警的向警方報案，警方到場勸說此為猜猜我是誰」假投資真詐財的詐騙伎倆，且該帳戶已有人被騙90萬元，已被列為警示帳戶，讓游婦放棄滙款。

▲▼行員與警方聯手勸說成功阻詐。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員李宗燊、王宸鴻於12日15時，接獲轄區銀行通報有疑似詐騙案，請警方到場協助；經前往了解為一名游姓婦人早上要匯款60萬元，行員詢問用途婦人稱要買手錶送兒子，詢問匯款帳號受款人但婦人不認識，行員查詢該帳號這二天有大筆現金出入，就先向婦人說這個帳號有異常需照會，請婦人下午再來辦理。

游婦下午再次前來時，李、王2員到場，並照會匯款帳戶銀行，得知該帳號已經有人被詐騙90萬，並已經向警方報案，員警詢問時游姓婦人稱是二嫂的兄弟介紹手錶投資可獲利，但是請其出示LINE對話紀錄，游婦又不願提供；員警告知游婦該帳號已經有人被騙，此為詐騙集團常用的「盜(冒)用LINE帳號」投資詐騙手法，游婦才了解遭到詐騙立即放棄滙款。