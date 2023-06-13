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有客家擂茶麻糬、柑橘滿餡麵包！　超商最新「5款烘焙甜點」一次看

▲▼全家最新客家甜點。（圖／業者提供）

▲超商最新5款烘焙甜點開吃。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶吃最新麵包甜點了！有超商特意找來「浪漫台三線藝術季」跨界聯名，一口氣推出5款客家風味烘焙甜點，通通是使用台三線在地物產入料，像是有擂茶麻糬、擂茶土司等，還有柑橘爆餡麵包、三明治等通通一次滿足，6月14日於全門市開賣。

▲▼全家最新客家甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲擂茶麻糬上頭灑滿擂茶粉。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家最新客家甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有3款麵包鬆餅等吃。

全家打造5款全新客家風味烘焙甜點，首推「客家擂茶麻糬」，選用客家麻糬結合擂茶，每一口都能吃到濃濃茶香，麵包類則推薦「擂茶夾心土司」，土司裡頭夾入馬玉山擂茶粉、多種穀物堅果製成的擂茶餡，再搭配茶香豆沙，香氣十足，還有「柑橘香草滿餡麵包」，是新竹寶山柑橘調製柑橘蒟蒻餡結合整根天然香草莢製成的香草奶霜，口感酸甜好吃。

加碼再吃「桶柑醬雙起司三明治」，使用桶柑蒟蒻醬入餡，並加入雙起司片搭配微酸檸檬美乃滋，在微苦果醬粒中可是吃得到些許檸檬清香，而「香檬柑蜜鬆餅」則是把台灣特有香檬製成膨鬆餅皮，結合蜜製桶柑果蒟蒻醬搭配香檬奶霜，打造清爽水果風味鬆餅，6月14日於全門市就能買到。

▲▼7-11限定販售「布丁狗舒芙蕾布丁杯」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨賣「布丁狗舒芙蕾布丁杯」。

另，7-11近日也獨家開賣超Q「布丁狗舒芙蕾布丁杯」，布丁是選用日本進口寒天，口感香濃綿密，搭配特調焦糖，打造甜而不膩、香醇濃郁的罪惡口感，甜點控肯定要搶吃，趕緊衝。

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