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餵毒案延燒！賴清德籲成立醫療團隊　侯友宜嗆：早就在做了

▲▼ 新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

外界關注新北幼兒園餵藥案，副總統賴清德12日公開向新北市長侯友宜喊話，「侯市長加油！一定要好好照顧小孩子。」籲侯盡速成立醫療團隊。不過侯友宜今（13）日受訪時反擊，很早就啟動醫療小組，也建構綠色通報，新北市已經澄清多次，第一時間就報警方偵查，直到今天都是在查證，檢調行政體系也都在全力配合。

幼兒園餵毒案持續延燒，賴清德日前稱家長4月即通報，新北市府似乎未積極處理，且也未成立醫療團隊。對此，侯友宜回應，新北市很早就接到通報這其實就是抹黑、造謠，真正的事實是新北市一開始接到消息時，就交給地檢署指揮偵辦，完全沒有掩蓋案情，第一時間就是積極面對，在檢方跟市府團隊的努力下，共同釐清真相。

侯友宜提到，在偵查尚未釐清之前，不管是行為要勿枉勿縱，也要保護孩童安全，也要讓家長安心並讓老師清楚知道辦案是勿枉勿縱，而辦案過程中不用製造恐慌氛圍，這才是辦案重要的目的。

侯友宜喊話，「賴副總統及很多民代說的，很多都絕非事實，製造恐慌」，新北市已經澄清多次，第一時間就報警方偵查，直到今天都是在查證，檢調及行政體系都全力配合。

至於目前餵毒案的小朋友身心狀況也受到外界關注？侯友宜說，很早就啟動了醫療小組，也建構綠色通道，當中有精神醫生、兒科醫師、心理諮商醫生等隨時了解狀況、輔導。現在很多人說醫療團隊很晚才啟動，但其實很早就做了，希望大家多關心本案、關心孩子健康及受教權。

另，有民進黨議員認為侯友宜在前晚與家長會談時，用「候用校長」當人牆，擋住議員進入教室，引發熱議。侯友宜回應，民進黨議員不要魚目混珠來抹黑，候用校長是要一對一與家長針對就醫就學及未來孩子們心理諮商，好讓家長們安心。那天的候用校長都是很有經驗的諮商輔導老師，也有相關教育背景，由他們輔導家長才能解決家長問題，所以當天才一起開會跟家長討論，民進黨不要再抹黑造謠了。

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