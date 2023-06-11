替蔣萬安解決「長照三支箭」跳票政見　北市聯醫徵照服員月薪逾33K

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安選前承諾「長照三支箭」，6個月內增加500床長照床，結果不只床位數跳票，議員也擔憂就算年底達到570床，但因缺少243名長照人力，所以等於空轉長照床、壓縮一般床。台北市勞動局11日公布徵才資料，職缺含聯合醫院忠孝院區20名照服員，月薪逾33K，疑為幫蔣萬安兌現政見而徵才、解決無人力頭痛問題。

台北市勞動局11日表示，台北市就業服務處所屬各就業服務站，自6月12日到6月17日，共邀集25家廠商，釋出1233個工作機會。台北市勞動局長高寶華提及，本週徵才行業別多元，包括社福醫療、居家長照、餐飲旅宿、零售、休閒娛樂、建築工程等知名廠商，薪資達40K職缺高達135個，時薪達200元職缺有130個，且以經過訓練較易上手職務居多。

高寶華說，本週徵才活動由台北市立聯合醫院領軍起跑，忠孝院區釋出20個月薪制照顧服務員，月薪3萬3049元、15個部分工時庶務工友，工友正常排班下薪資可領29K，另有每月工作激勵金1000元；北大消防釋出機電保養高薪50K、星聚點中餐熱炒二廚46K、錢櫃中班儲備幹部44.5K、易兆企業儲備幹部入職滿3個月可達40K。

▲勞動局徵才。（圖／台北市勞動局提供）

北市就服處指出，5家旅宿企業共提供205個職缺，其中北投大地國際酒店的櫃台禮賓接待員、台北萬豪酒店的餐飲外場／領班及鼎鼎大飯店餐飲服務夥伴／中西廚師職缺，最高薪資皆達40K，另有風呂／行李接待員、餐廳儲備幹部／服務員、房務領班／房務員、客服、工程技術員、健身中心救生員、安全部門、清潔等職缺。

除此之外，還有8家餐飲業企業釋出347個職缺、全家超商、三商家購、金興發、特力屋及大潤發等零售業者則提供463個正兼職職缺；另外，心路基金會生活服務員42K、教保員36K，優活長照機構照服督導35K、照服員32K。

本週徵才活動地點，6月12日在景美站舉辦、13日在內湖站、北投站、南港東明站、西門站舉辦，14日在北投站舉辦，15日在景美站、南港東明站、信義站、艋舺站舉辦，16日在景美站、北投站舉辦、17日在景美站舉辦，上述活動時間為下午2至4時。

另外，6月14日下午4時30分至下午5時30分在北投大地酒店（台北市北投區奇岩路1號）舉辦；6月15日上午11時至下午4時在台北萬豪酒店（台北市中山區樂群二路199號3樓）舉辦。