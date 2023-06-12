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北市今收到「民進黨性騷案紙本說明」　6月底加開性平會審議

▲▼台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨爆發性騷擾爭議，且上報給長官時，竟然遭到冷處理，引發吃案風波，使台北市勞動局1日發文民進黨中央黨部，要求民進黨對外說明。台北市勞動局12日證實，今日已經收到民進黨於上週寄出的紙本說明，預計6月底加開性平委員會審議。

針對民進黨性騷吃案風波，台北市勞動局副局長陳惠琪12日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，民進黨已經於上週寄出，勞動局今天確實已經收到，收到紙本說明之後，局內會進行妥善研判，並且在6月底加開「性別工作平等會委員會」審議，有結果後才會再對外說明。

至於日前發文是要求民進黨在6月5日以前回報給勞動局，為何事隔至12日才收到對方紙本說明？陳惠琪透露，由於對方認為收到信後只有一天處理時間，因此勞動局事後再補發第二封信，希望民進黨在6月9日以前寄出紙本說明。

台北市勞動局1日主動以「勞動局呼籲民進黨妥善處理職場性騷擾案件」為題發文，提及針對媒體報導民進黨前黨工有遭職場性騷擾案件，勞動局1日發文民進黨中央黨部，說明雇主應依《性別工作平等法》第13條規定，於知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效糾正及補救措施，並要求6月5日前將處理情形回報勞動局。

勞動局長高寶華說，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如果員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新台幣10萬元以上、最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

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